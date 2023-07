Mannoia e Rea illuminano la scena "E’ tutta questione di alchimia"

di Davide Costa

Saranno sul palco di piazza Duomo, insieme, il prossimo 11 luglio: Fiorella Mannoia e Danilo Rea porteranno al Pistoia Blues Festival - in partenza questa sera con lo “sciamano“ Xavier Rudd - il loro spettacolo dal titolo Luce. Un live unico, piano e voce, per un’atmosfera intima e potente che sarà celebrata e valorizzata anche grazie a una moltitudine di candele che circonderanno i due artisti sul palco. "Per me - spiega Mannoia - è un debutto su questo palco, e l’emozione è inevitabile, io ne ho sempre bisogno. D’altronde è l’essenza della musica a dare emozione, ed è ciò che noi cerchiamo di fare in ogni concerto in modo diverso. Anche la scelta della scaletta, nell’immenso patrimonio musicale che abbiamo, è stata dettata dalle canzoni che hanno segnato la nostra vita e che hanno fatto parte del nostro vissuto". E alla domanda se i due conoscano la nostra città, non mancano le sorprese. "La conosco - le parole di Mannoia -. Ci sono venuta più volte, ma spero di avere più tempo per conoscerla meglio, in maniera più approfondito".

"Un caro amico, Lorenzo Livi - aggiunge Rea -, mi ha invitato a suonare a Pistoia e sono quindi venuto varie volte, tra le quali in duo con Gino Paoli e con il pianista classico Ramin Bahrami. Ricordo la prima volta, al Festival di Pistoia Blues, come spettatore". "Io e Danilo - prosegue l’artista romana - siamo innanzitutto dei buoni e grandi amici, l’idea di fare un tour in duo nasce dall’alchimia, non così comune, che abbiamo sempre notato sui vari palchi in cui ci siamo incontrati. Ci siamo promessi di fare un progetto insieme e quest’anno, finalmente, l’abbiamo realizzato. E per farlo abbiamo scelto l’essenzialità, piano, voce e le canzoni straordinarie che cantiamo, creando un’atmosfera così toccante e intima che non necessita di altro. Dopo la pandemia, poter tornare sul palco, poter tornare a vedere amici, colleghi, cantare dal vivo, è stata una boccata di ossigeno, un sogno. Sentirsi addosso l’abbraccio del pubblico è sempre un’emozione unica".

Impossibile, con artisti di questo calibro, non volgere lo sguardo anche al futuro. "Noi - concludono Mannoia e Rea - siamo in continua evoluzione. Ci piace tanto la sfida che affronteremo quest’estate e ci sono tante bellissime canzoni che prima o poi dobbiamo cantare. Al momento non abbiamo intenzione di andare in pensione, smetteremo solo quando mancherà l’emozione di salire sul palco, e per ora quella non ci manca. Abbiamo sempre tante idee e progetti". I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita nei circuiti Ticketone e Ticketmater.