Mandorle amare a Zenzero Fest

Arezzo, 9 ottobre 2024 – Ispirata a fatti realmente accaduti, è la storia della famiglia Conforti, maestri confettieri, quella narrata dalla scrittrice Valentina Cebeni in “Mandorle amare” (Sperling&Kupfer), protagonista domenica 13 ottobre del secondo appuntamento di Zenzero Fest. Un romanzo che si snoda in un arco temporale compreso tra il secondo dopoguerra e gli anni Duemila, nel quale le vite dei personaggi si intrecciano e incantano il lettore in un’atmosfera di dolcezza narrativa che Valentina Cebeni, autrice di grandi storie, ha ancora una volta magistralmente delineato. Dentro, la capacità di descrivere le epoche e di sondare l’animo umano, ponendo l’attenzione sul ruolo della donna e sulla “veste” che l’universo femminile dovrebbe indossare agli occhi dei più. Cecilia ed Achille, Carlo e Rosa, Ettore, Paride e soprattutto la ribelle Rebecca sono i protagonisti di una vita che la penna raffinata e garbata di Valentina Cebeni ha reso avvincente e indimenticabile.

L'appuntamento con Valentina Cebeni è alle 18:00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto firma copia.

