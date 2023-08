Mammut Jazz Fest 2023, grande chiusura giovedì 24 agosto a Castiglion Fiorentino con Alessandro Baris nel chiostro di San Francesco

Arezzo, 21 agosto 2023 – Il Mammut Jazz Fest si prepara alla chiusura della quarta edizione che si è affermata non solo per il grande successo di pubblico ma anche per la capacità della manifestazione di creare incontri e confronti tra il jazz e le eccellenze delle città, siano esse enogastronomiche, produttive o storico/artistiche.

Giovedì 24 agosto , dalle 21.30, nel chiostro di San Francesco in scena il concerto finale dell’edizione 2023 con il progetto di Alessandro Baris, polistrumentista, compositore e produttore di musica elettronica italoamericano.

Grazie ad una collaborazione ed al sostegno del Consiglio Regionale della Toscana la giornata di chiusura del Mammut Jazz Fest sarà anche l’occasione per vivere e conoscere il grande patrimonio storico, artistico ed archeologico di Castiglion Fiorentino. La giornata, infatti, è inserita nel progetto “Giornata degli Etruschi” sostenuto proprio dal Consiglio regionale della Toscana e in quella occasione sono previste aperture straordinarie di tutti i luoghi del Sistema museale castiglionese e della sala archivio Postunitario (orario dalle 21 alle 23)

Ad un anno esatto dall’uscita del suo album ’Sintesi’, pubblicato in vinile e in digitale e al quale hanno collaborato in veste di vocalist Lee Ranaldo dei Sonic Youth, Emma Nolde e Lisa Papineau, Baris si presenterà al Mammut Jazz Fest con un live-set audiovisivo sulle tracce di ’Sintesi’ accompagnate dai visuals opera degli artisti visivi Luigi Honorat, Fabio Volpi e Elisabetta Cardella, in un susseguirsi coinvolgente di suoni ed immagini.

L’uscita dell’Ep è stata anticipata dalla pubblicazione di tre singoli: “Last Letter to Jayne” con il feat di Lee Ranaldo dei Sonic Youth e il video dell’artista francese Luigi Honorat, “Embers” con la voce di Emma Nolde e “Nival” con la voce di Lisa Papineau (eclettica cantautrice americana, collaboratrice fra gli altri di Jun Miyake, Air e M83).

In “Sintesi” Alessandro ha suonato, registrato e prodotto tutte le tracce, utilizzando una strumentazione prevalentemente elettronica con alcuni interventi acustici, il risultato è un disco introspettivo, fatto di ambienti sonori, dettagliati e suggestivi, di trame ritmiche che a volte inciampano e che in altre riescono a correre libere, come accade per le trame della vita. In occasione del concerto al Mammut Jazz Fest, Baris, sarà accompagnato sul palco dall'arpista Chiara Zaccaria, una collaborazione che renderà lo spettacolo ancor più suggestivo e immersivo.

Il progetto Mammut Jazz Fest è sostenuto dai Comuni di Civitella in Valdichiana, Castiglion Fiorentino, Lucignano, Foiano della Chiana con la partnership di Unicoop Firenze, Confesercenti, Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Banca Popolare di Cortona.

Info e prenotazioni: [email protected]