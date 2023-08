Magie al pianoforte con Piovani Viaggiando sulle ali della vita

Il Festival Santa Fiora in Musica ha abituato il suo pubblico a serate molto speciali e anche nell’edizione in corso (che si concluderà il 27 agosto) non ha tradito le aspettative. Oggi sul palco dell’auditorium della Peschiera salirà il compositore, premio Oscar, Nicola Piovani. Autore di straordinarie colonne sonore – una su tutte quella del film la "Vita è bella" di Roberto Begnini –, Piovani, a partire dalle 21,15, presenta "Note a Margine" una performance al pianoforte, con i disegni di Milo Manara. Il maestro è accompagnato dal sax di Marina Cesari e dal contrabbasso di Marco Loddo. Piovani sarà domani sera alle 21,15 anche al teatro dei Rinnovati a Siena. Presentato per la prima volta durante il Festival di Cannes con il titolo " Lecon concert", lo spettacolo racconta al pubblico il tragitto e la ricerca poetica del compositore durante il lavoro con registi come Fellini, i fratelli Taviani, Benigni, Bigas Luna, suggerendo immaginarie stazioni di un viaggio musicale in libertà. In questo racconto teatrale la musica arriva dove la parola non sa e non può arrivare, perchè, come ha sottolineato Piovani "non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica".

Il paese amiatino insomma si prepara a vivere una serata di grande musica dove le note del compositore faranno vibrare il cuore del pubblico e le dolci acque della Peschiera di Santa Fiora. Oltre a questo appuntamento il borgo di Santa Fiora, riconosciuto come uno tra i più belli d’Italia, offrirà agli abitanti e ai visitatori un fine settimana ricco di cultura. Le attività della Fondazione Santa Fiora Cultura infatti non si esauriscono con il Festival della Musica ma si intersecano nel mondo della letteratura e della cultura. Parte questo fine settimana Libri & radici, la rassegna letteraria dedicata alla scoperta di testi collegati alla storia e alla cultura locale. In piazza Garibaldi, salotto buono del paese amiatino, domani alle 18.30 verrà presentato "Misteri di Maremma" di Carlo Legaluppi, edito da Effigi. Mentre sabato sarà la volta di "Passaggi a Santa Fiora", l’occasione per scoprire il Carteggio inedito di Clarice Tartufari a cura di Luciana Vergaro e il secondo volume dei romanzi e racconti inediti di Mario Pratesi, a cura di Francesco Rossi, uno dei maggiori esperti del romanziere santafiorese, molto legato al mondo contadino di fine Ottocento.ù

Il festival Santa Fiora in Musica invece riprenderà domenica con il concerto, alle 21.15 all’auditorium di Sant’Antonio dei Meissa Duo (Alda Dalle Lucche saxofono contralto e Giulia Fidenti saxofono baritono) un incontro e un’unione che danno vita ad un’atmosfera magica avvolte dalla sonorità dalle tinte noir del sax baritono e alla voce umana del sax contralto.

Nicola Ciuffoletti