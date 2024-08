Arezzo, 28 agosto 2024 – Giovedì 29 agosto si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna "Di giovedì sere d'estate a Lucignano", il cartellone di eventi che ha animato “Uno dei Borghi più belli d’Italia” per tutta la stagione estiva.

La serata conclusiva promette divertimento per tutta la famiglia con il “Luci Park” lungo le vie del Borgo e in Piazza San Francesco. Particolare attenzione è rivolta ai più piccoli, grazie a una serie di attività ludiche, artisti, trampolieri, gonfiabili, laboratori, giochi in Piazza delle Logge, spettacolo “Da qui a lì” a cura della Scuola di Circo Sottosopra di Arezzo e spettacolo di fuoco. Per tutti i presenti è a disposizione una ricca offerta di street food.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito del programma "Italea"di promozione del turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU.

Il sindaco di Lucignano, Roberta Casini, ha dichiarato: "La variegata proposta delle iniziative dell'estate di Lucignano ha portato ancora una volta il nostro Borgo al centro dell'attenzione, punto di riferimento dal punto di vista turistico della Valdichiana e non solo. Siamo lieti di chiudere questa stagione con una serata dedicata al turismo delle radici, un tema che ci sta particolarmente a cuore e che valorizza il nostro territorio in modo unico e significativo. Lucignano è orgogliosamente parte di questa iniziativa, volta a riscoprire e valorizzare i legami con le proprie origini, attirando turisti e cittadini italiani all’estero che desiderano riconnettersi con il territorio. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questa serata speciale e concludere l'estate di Lucignano con una festa all'insegna della convivialità, del buon cibo e del divertimento”.

Per tutte le informazioni sul programma degli eventi visitare le pagine social del Comune di Lucignano.