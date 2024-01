Lucignano, Gianluca Barbera a “Letture nel Borgo”

Arezzo, 19 gennaio 2024 – La mattina del 17 marzo 1981 le forze dell'ordine varcano il cancello di una villa immersa nella campagna toscana. Indagano sull'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli e sul presunto rapimento del finanziere siciliano Michele Sindona, ma di lì a poco si troveranno a scoperchiare il vaso di Pandora, rinvenendo una lista di affiliati alla cosiddetta loggia massonica P2. Sono tutti nomi pesanti, personalità ai massimi livelli delle istituzioni e della società civile: deputati e sena tori, alti ufficiali, industriali, giornalisti. L'Italia del potere quei giorni trema. Al vertice della piramide c'è G., l'uomo dei misteri, il protagonista de "Il segreto del Gran Maestro", l'avvincente romanzo sulla massoneria e sull'Italia dei poteri occulti. Il racconto di Gianluca Barbera, che ripercorre la storia della Repubblica attraverso la lente dei misteri italiani, sarà presentato venerdì 19 gennaio alle 17.30 nella Biblioteca comunale di Lucignano, nell’ambito di “Letture nel Borgo winter edition”. Ad introdurre l’incontro letterario, saranno lo scrittore Iacopo Maccioni e l’assessore alla cultura del comune di Lucignano Serena Gialli.

Gianluca Barbera è nato a Reggio Emilia nel 1965 e vive a Siena. Collabora con le pagine culturali de ilSole24Ore.com e del "Giornale”. Tra le sue opere ricordiamo "Magellano" (2018) e "Marco Polo" (2019), entrambi editi da Castelvecchi e vincitori di numerosi premi. Per Solferino ha scritto "Il viaggio dei viaggi" (2020) e "Mediterraneo" (2021). Per Rizzoli sono usciti"Atlante dantesco (2022), "Magellano e il tesoro delle Molucche" (2022) e "In viaggio con Manzoni" (2023). I suoi libri sono tradotti in varie lingue. "L’ultima notte di Raul Gardini" (Chiarelettere, 2022) è stato opzionato dalla casa di produzione Mompracem (Manetti Bros., Beta Film) per la trasposizione in una serie televisiva.

"Siamo onorati – dichiara l’assessore Gialli - di ospitare nella nostra rassegna letteraria uno scrittore del calibro di Gianluca Barbera. Il suo romanzo d'inchiesta permette di continuare a tenere alta l'attenzione su una delle pagine più oscure della storia italiana che, inevitabilmente, si lega con la storia del territorio aretino. Se è vero che le indagini hanno accertato l'esistenza della loggia massonica P2, c'è ancora una certa ritrosia nell'affrontare quel periodo storico. In questo senso ritengo che il libro di Barbera sia oltremodo "necessario".

Il prossimo appuntamento di “Letture nel Borgo winter edition”: sabato 3 febbraio con la presentazione di “La cortina di vetro” dell’autrice Micol Flammini.