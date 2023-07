Lo show di Pupo, sold-out, emoziona e incanta il Passioni Festival

Arezzo, 1 luglio 2023 – Una giornata indimenticabile, quella di venerdì 30 giugno, per il Passioni Festival. Una giornata che entra di diritto tra quelle più memorabili di tutte le undici edizioni del Passioni. Nonostante il maltempo, prima Luca Sommi al Cinema Eden e poi Enzo “Pupo” Ghinazzi al Teatro Mecenate hanno incantato il caloroso pubblico del Festival.

All’interno della Sala Eden, il giornalista, critico, scrittore e conduttore televisivo Luca Sommi ha presentato il suo ultimo libro “Bellezza. Istruzioni per l’uso”, edito da Baldini+Castoldi, in un dialogo di altissimo livello culturale con il direttore di ArezzoNotizie Mattia Cialini. Luca Sommi ha accompagnato il pubblico del Passioni Festival in un percorso ricchissimo fatto di romanzi, racconti, poesie, saggi e opere d’arte. Un viaggio dentro il suo libro, e quindi dentro la Bellezza: da Dante a Voltaire, da Picasso a Joyce, da Gramsci a Tolstoj, Sommi ha raccolto nel suo libro “scrigno” – in una lista ragionata - alcune figure e parole che rappresentano al meglio l’ineluttabilità e la forza di cambiamento di cui l’arte, al suo culmine, può farsi portatrice. Un successo per il Passioni Festival, che ha riabbracciato Luca Sommi a distanza di due anni, quando nel 2021 incantò l’Arena Eden con la presentazione del suo libro “Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia”, edito da Baldini+Castoldi.

La serata d’onore per Pupo al Teatro Mecenate è stata aperta dall’ideatore e fondatore del Passioni Festival Marco Meacci che ha poi chiamato sul palco l’artista aretino che è stato il protagonista assoluto e vero mattatore. Il cantautore aretino, accompagnato e incalzato dalle domande dei giornalisti Luigi Alberti, Guido Albucci, Chiara Calcagno, Federico D’Ascoli e Francesca Muzzi, ha regalato oltre due ore di puro spettacolo ad un Teatro Mecenate che ha registrato il sold-out. Presenti in prima fila il Vescovo di Arezzo Mons. Andrea Migliavacca, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Col. Adriano Lovito. Presenti, tra gli altri, Enzo Brogi, grande amico di Pupo, Massimo Ferri, presidente dell’Officine della Cultura che gestisce il Cinema Eden, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai e il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Un’atmosfera magica per un evento irripetibile che Enzo ha deciso di regalare alla sua città e il cui utile andrà in favore del Cinema Eden. Protagoniste le canzoni, quelle indimenticabili, da “L’equilibrista” a “Firenze Santa Maria Novella”, da “Gelato al cioccolato” a “Su di noi”. E poi gli omaggi emozionanti a De André e Gaber. Sul palco, durante la serata, sono saliti il nipote di Enzo, Capaleo, cantante, che si è esibito con il suo ultimo pezzo “Non era vero amore”; e poi la figlia Clara, corista, che ha duettato con il padre sulle note di “Centro del mondo” in uno dei momenti più emozionanti della serata. Sul palco insieme ad Enzo anche i suoi musicisti e le coriste per un indimenticabile esibizione sulle note di “Sarà perché ti amo”, canzone scritta proprio da Pupo per i Ricchi e Poveri. La storia della sua vita, le storie delle sue canzoni, gli incontri con Morandi e Mogol, il baratro, l’inferno e poi la rinascita. Il caloroso ed attento pubblico del Passioni Festival ha ascoltato le mille vite di un uomo, un artista, un cantautore, raccontate con l’aiuto delle domande dei giornalisti. Una serata fatta di musica e parole, riflessioni profonde, ma accompagnate da tante risate. E un gran finale sulle note e le parole di “Su di noi”. Una vera e propria standing ovation durante la quale Pupo ha chiamato sul palco amici e ospiti per cantare tutti insieme, in un grande abbraccio collettivo con il pubblico. Una serata d’onore per Pupo, ma che Enzo Ghinazzi ha restituito al Passioni Festival e a tutta la sua città con una generosità, un calore ed un affetto unici.