L’intelligenza artificiale nei dialoghi di Eticamente

Arezzo, 4 novembre 2023 – Si parla di intelligenza artificiale oggi nei dialoghi con il presente di Eticamente. Appuntamento al Teatro Mecenate di Arezzo a ingresso libero per tutta la giornata. La rassegna, giunta alla sesta edizione, organizzata dall’Associazione Castelsecco – Aps con la collaborazione della Fondazione Guido D’Arezzo e con il contributo di generosi sostenitori, ha proposto anche quest’anno due giornate di incontri in forma di dialogo, per una discussione informale e spontanea, pur nel rispetto del necessario rigore scientifico. Dopo quella del 28 ottobre che ha visto tra gli altri protagonista Piergiorgio Odifreddi, Eticamente torna oggi. Ci sarà ancora spazio per gli studenti degli istituti superiori, ma non solo come spettatori. Per loro un’occasione di confronto, ma anche una sfida stimolante, come quella di poter dialogare con figure di spicco del mondo scientifico e della cultura in generale. Un’opportunità preziosa per renderli protagonisti e un tratto di originalità per la rassegna. Dopo “Orizzonti della Scienza” che ha ospitato Giorgio Manzi, Amedeo Balbi, Paolo Pelacchi, Piergiorgio Odifreddi e Sergio Valzania, parlando della nascita della scienza e del suo sviluppo, oggi si parlerà appunto di intelligenza artificiale. Uno degli argomenti più controversi del nostro tempo, il rivoluzionario quanto straordinario progresso dell’I. A. Si parte alle 9,20 con Intelligenza artificiale, quali orizzonti? Alberto Mazzoni neuroscienziato e ricercatore presso l’Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna, dove dirige il Laboratorio di Neuroingegneria Computazionale, a confronto con gli studenti. Alle 11,10 ci sarà l’incontro Umano e algoritmi, quale rapporto? Barbara Henry docente di Filosofia Politica presso la Scuola Superiore Sant’Anna a confronto con gli studenti. Il pomeriggio si aprirà alle 16 con Intelligenza artificiale, come cambia il lavoro? Dialogo con Marco Bentivogli e Luca Galastri. Laureato in Giurisprudenza e due Master in Gestione delle Risorse Umane e nello Sviluppo del personale, ha fondato e presiede l'Associazione giovanile culturale Liria, la più grande della Provincia di Arezzo. Dopo di lui protagonista Roberto Battiston, Professore ordinario di Fisica Sperimentale dell’Università di Trento, specializzato nel campo della fisica fondamentale e particelle elementari, è tra i maggiori esperti di raggi cosmici. Divulgatore, autore di oltre 460 articoli pubblicati su riviste internazionali e di libri: Fare Spazio, I miei anni all’ Agenzia Spaziale Italiana (La Nave di Teseo, 2019), La matematica del virus (Castelvecchi, 2020), La prima alba del cosmo (Rizzoli, 2020) e L’alfabeto della natura (Rizzoli, 2022), insieme a Barbara Henry alle 18 parlerà di Intelligenza Artificiale, opportunità e insidie.