L’installazione multimediale dedicata al Polittico Agostiniano di Piero della Francesca

Arezzo, 28 agosto 2024 – Il Comune di Sansepolcro presenta l'inaugurazione dell’installazione multimediale dedicata al Polittico Agostiniano di Piero della Francesca, donata dal prestigioso Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Dopo il grande successo della mostra milanese, questa installazione multimediale arriva a Sansepolcro come omaggio alla città natale del grande maestro rinascimentale. L'opera rappresenta un importante progetto virtuale che permette di ammirare l'iconica creazione di Piero della Francesca in un formato innovativo e coinvolgente e sarà installata in una sala della Casa di Piero della Francesca.

L'inaugurazione avverrà lunedì 2 settembre 2024, alle ore 18.00, proprio all’interno della sede della Fondazione.

Un'occasione unica per scoprire questo nuovo progetto che fonde arte e tecnologia, e che rappresenta un ulteriore tassello nella valorizzazione dell'opera di Piero della Francesca.