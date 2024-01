L’incoronazione di Poppea, sensualità accesa e sfrenata sete di potere

Tra sensualità accesa e sfrenata sete di potere: torna dopo trent’anni al Teatro Verdi di Pisa in una nuova coproduzione con i teatri di Cremona, Ravenna e OperaLombardia, L’Incoronazione di Poppea, l’ultima creazione operistica di Claudio Monteverdi datata 1643, pietra miliare nella storia del melodramma.

Il terzo titolo della stagione operistica andrà in scena venerdì prossimo (20.30) e domenica 14 gennaio (15.30). Pier Luigi Pizzi firma regia, scene e costumi. Antonio Greco dirige l’Orchestra Monteverdi Festival - Cremona Antiqua. Il ruolo della protagonista è affidato a Roberta Mameli, Nerone è impersonato da Federico Florio; negli altri ruoli sono impegnati José Maria Lo Monaco (Ottavia), Enrico Torre (Ottone), Federico Domenico Eraldo Sacchi (Seneca), Candida Guida, Chiara Nicastro, Paola Valentina Molinari, Giorgia Sorichetti e Francesca Boncompagni.

Il racconto scorre tra sfrenate ambizioni, delitti e una sensualità che ancora oggi desta stupore. La storia si svolge a Roma nel 62 d.C. Ottone scopre che la moglie Poppea è l’amante dell’imperatore Nerone che per lei intende ripudiare Ottavia. Seneca gli sconsiglia di farlo, Poppea ne chiede la morte e il filosofo si suicida. Ottavia chiede a Ottone di uccidere Poppea: questi si introduce dove lei sta dormendo ma Amore la salva svegliandola. Nerone intanto ha trovato un pretesto per ripudiare Ottavia, costretta all’esilio, mentre Nerone e Poppea possono finalmente sposarsi e Poppea viene incoronata.

Il maestro Pizzi sarà in teatro giovedì 11gennaio alle 18 per la guida all’ascolto e presentare il suo libro Non si può mai stare tranquilli. Storie di vita e di teatro (Edt). Info e biglietti al Botteghino del Teatro, 050.941188 e online su www.vivaticket.com