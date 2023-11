Libro Aperto parla di etica ed economia

Sta uscendo il numero autunnale (115, pp.240) della serie nazionale di Libro Aperto, rivista culturale diretta da Antonio Patuelli (nella foto) ed edita dall’omonima Fondazione senza scopo di lucro. In questo volume diversi saggi di autori e tematiche toscane e umbre, in particolare di Pier Luigi Ballini sull’Europa di De Gasperi; Alberto Lasagni sulla Turchia, un paese diviso e in bilico tra Europa e Asia; Raffaello Morelli sulle analogie tra quantistica e libero convivere e sul peso dei cittadini nelle borse valori; Zeffiro Ciuffoletti sulle virtù cardinali oggi; Antonio Patuelli su etica ed economia; Gian Biagio Furiozzi sulla modernità in Giuseppe Mazzini e su Benedetto Croce e Sorel; Sandro Rogari su Sidney Sonnino a cento anni dalla morte; Antonella Cappiello su Raffaele Mattioli cinquant’anni dopo; Michele Cassandro sui volumi di Emanuele Cutinelli-Rendina e Paolo D’Angelo su Benedetto Croce; e Matteo Sebastiani sul volume di Gabriele Canè Sarà un caso.

