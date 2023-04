Lena in scena per le residenze artistiche al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro

Arezzo, 20 aprile 2023 – Proseguono le residenze artistiche al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, organizzate dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, una delle due sedi del Centro di Residenza artistica della Toscana. Ospite dell’associazione Claudio Larena, al lavoro su un nuovo progetto: LENA, che andrà in scena venerdì 21 aprile alle 21. L’artista presenterà al pubblico l’esito del lavoro svolto in residenza creativa e dialogherà con gli spettatori al termine dello spettacolo, per confrontarsi con loro e raccogliere suggestioni sulla sua creazione.

Lo spettacolo ha per protagonista l'altalena intesa come strumento di abbandono per chi si dondola, per chi spinge e per chi viene spinto. Lena è un invito a dondolarsi, a lasciarsi andare, a non interrompere quelle oscillazioni di cui si ha paura. È un invito a dare un diverso valore al pericolo e al rischio, che possono diventare un’esperienza formativa e generativa, da accogliere con tutte le eventuali e possibili conseguenze.

Claudio Larena è un artista e artigiano romano di 22 anni. Fra il 2017 e il 2018 frequenta il suo primo laboratorio teatrale. A seguito di 3 anteprime durante la stagione 2018/2019, nell’ottobre del 2019, diretto da Dante Antonelli, debutta ufficialmente al Romaeuropa Festival nello spettacolo Atto di adorazione. Prosegue l’esperienza e la formazione teatrale collaborando con diverse compagnie italiane e internazionali, con particolare attenzione all’ambito performativo e avvia un percorso cinematografico interpretando ruoli in diverse produzioni, tra le quali il cortometraggio Amateur, diretto da Simone Bozzelli, che nell’estate 2019 viene selezionato in concorso al Festival del Cinema di Venezia. Nel 2020 vince il Bando PoweredByRef di Romaeuropa Festival, con il suo primo progetto autoriale: Calcinacci. Nel 2021 prosegue il suo percorso con il regista Dante Antonelli per la sua seconda produzione, Atto di Passione, che debutta nell’ottobre dello stesso anno.