Le verità di Barbarossa e Massini "A caccia del senso vero dell’amore

di Daniele Mannocchi

Si alza il sipario su "La verità, vi prego, sull’amore", il nuovo spettacolo di Luca Barbarossa e Stefano Massini che domani, alle 21,30, animerà il teatro della Versiliana di Marina di Pietrasanta per la 44ª edizione del Festival. La sinergia tra Barbarossa (cantautore e già vincitore del Tony Award) e Massini (narratore di successo) ha dato vita a uno show fresco e originale, che ha già ottenuto riscontri di pubblico più che favorevoli.

Barbarossa, avete scelto un tema difficile. Cosa ci dobbiamo aspettare?

"Lo spettacolo è una sorta di indagine sull’amore da vari punti di vista e, per la prima volta, dal punto di vista dell’amore. Nel nostro show, l’amore fa causa al genere umano: abbiamo un assetto quasi processuale tra faldoni e testimoni, che possono essere sia personaggi storici, sia emeriti sconosciuti che hanno vissuto amori pazzeschi, totalizzanti. C’è un’alternanza di prosa e musica, con canzoni inedite tratte dal mio ultimo album".

Com’è nata l’idea?

"Stefano me l’ha proposto oltre sei mesi fa. Abbiamo lavorato molto sulla scrittura: è uno spettacolo di contenuti, di storie da scoprire".

Lei cosa ha imparato da questa indagine sull’amore?

"Ogni sera si impara qualcosa di nuovo. Le reazioni del pubblico sono sempre stimolanti e ispirano nuove suggestioni e riflessioni. Quel che vogliamo far emergere è che trattiamo un tema tanto largo quanto scivoloso. Nel mio caso si scrive ’amore’ ma si legge ’vita’, specie nelle canzoni che ho scritto che non sono “d’amore“ ma piuttosto “sull’amore“, in cui entra molto della nostra vita e delle nostre contraddizioni. La verità sull’amore è un po’ la verità su noi stessi. Dell’amore parliamo anche in termini scientifici, scomodando Einstein e Hawking. Se dovessi dire quello che ho imparato io, è che l’amore non si governa: me lo hanno insegnato le donne straordinarie con cui ho avuto a che fare, specialmente mia moglie".

Che cosa emerge dalla vostra indagine?

"La volontà di capire che le convenzioni, i cliché e i copioni hanno poco a che fare con la realtà. Si parla dell’innamoramento, del colpo di fulmine, del cuore che batte e mai della scelta di vita, del rapporto profondo che ha a che fare con la quotidianità e che ho già trattato nelle mie canzoni". A proposito di canzoni: quelle che impreziosiranno lo spettacolo sono le tracce del nuovo disco di Barbarossa "La verità sull’amore", già disponibile sulle piattaforme digitali e che uscirà in formato fisico il prossimo 29 settembre.