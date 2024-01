Le più belle frasi di Osho con Federico Palmaroli al Verdi

Arezzo, 24 gennaio 2024 – Arriva Federico Palmaroli in arte "Le più belle frasi di Osho". L’autore stasera mercoledì 24 gennaio alle 21, presenta il suo libro il divertentissimo Er pugno se co la destra o co la sinistra. Sarà ospite del teatro Comunale Giuseppe Verdi di Monte San Savino. Si tratta di un evento organizzato dall’Associazione Cultura Nazionale guidata da Cristiano Romani, per prenotazioni: 3453313044. Irriverente, politicamente scorretto, pronto a colpire con le sue battute tutte le forze politiche e le loro inesorabili incongruenze, Federico Palmaroli, con le sue #lepiubellefrasidiosho, riesce a cogliere le contraddizioni e le stravaganze di una politica spesso ingessata e sempre più scollegata dalla realtà. Le immagini raccolte in questo libro ripercorrono un anno italiano e sono, in fondo, un salutare momento di grande comicità.

Il libro arriva dopo il successo di "Come dice coso", un anno di satira, diario di viaggio dell’anno, compendio di battute folgoranti, manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe di una politica sempre più distante dalla gente,"Come dice coso" riesce a farci ridere di fatti e personaggi che, in realtà, ci hanno anche fatto irritare nei mesi passati. Anche nell’ultimo libro l’abilità dell’autore non sta solo nella ricerca della battuta, sempre felice e penetrante, ma anche nella scelta della foto e della situazione su cui innestare l’efficacia della battuta. Chiunque abbia un profilo sui social o comunichi via chat, di certo avrà visto, almeno una volta nel corso dell’anno, una delle sue strepitose freddure visive, che ritrova in queste pagine, ordinate in senso cronologico, in un crescendo umoristico irrefrenabile. A dire la verità nel panorama politico italiano e internazionale di questi tempi, Federico Palmaroli ha gioco facile nel cogliere tutte le contraddizioni, le scempiaggini, le bizzarrie di una politica sempre più lontana dalla realtà. Nei suoi "fotoromanzi" la voce della piazza irrompe nel palazzo e, ancora una volta, ci offre la sintesi definitiva di una situazione politica e sociale spesso deludente, raccontando una nazione che per sua natura dissacra e diffida di tutto. Gli incontri di Cultura Nazionale andranno avanti venerdì 1 marzo alle ore 20, con Mario Mori e Fabio Ghiberti in M. M. Nome in codice Unico, l’appuntamento con gli autori sarà ospitato allo Sporting Club di Arezzo. Seguirà una cena facoltativa con gli autori. E ancora, lunedì 20 maggio alle ore 21, si torna al teatro Verdi di Monte San Savino e torna in città Luca Trapanese per la presentazione del libro Non chiedermi chi sono. Tutti gli eventi di Cultura Nazionale sono ad ingresso libero e gratuito per il pubblico ma è consigliata la prenotazione. Per informazioni: 3453313044