Le leggende del basket per i giovani Serata di stelle alla Capannina

È stato il più grande play della pallacanestro azzurra e oggi è il numero uno come regista di iniziative importanti legate allo sport. Pierluigi "Pierlo" Marzorati ha chiamato alla Capannina, per la serata organizzata dalla Legend’s International Basketball Association, i campioni di un tempo, gli imprenditori e gli sponsor. Lo scopo era la raccolta fondi per realizzare e riqualificare playground sui quali i giovani e le giovani possano iniziare questa splendida attività. E per donazioni da consegnare alle famiglie alluvionate in Emilia Romagna.

"L’organizzazione – ha detto Marzorati – nasce da noi veterani del basket che oggi cercano di sviluppare progetti educativi e valoriali per il territorio. Coinvolgiamo la scuola, le istituzioni, le grandi imprese, i media per promuovere e diffondere la cultura e l’etica sportiva". C’era anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, habitué di Forte dei Marmi, che da buon varesotto è tifosissimo del team biancorosso: "Sì, fin da ragazzo andavo al palazzetto ore prima dall’inizio della partita per assaporare l’ambiente e fare il tifo. Poi le trasferte anche all’estero e così via. E’ stata una bella avventura". Per la prima volta gli sponsor del basket italiano ricevono il nuovo premio Ipia "Imprenditoria della Pallacanestro Italiana Award – Aldo Giordani". Il trofeo, bellissimo, è opera di Marco Nereo Torelli: un pallone da basket dipinto sulle tonalità del blu, "una metafora dell’infinito ed un invito a guardare nuovi orizzonti".

Grandi applausi a due veri miti azzurri, Paolo Vittori e Nidia Pausich, quest’ultima presente alla Capannina, e poi a tutti gli altri premiati. Ivan Riva, figlio del bomber Antonello, il più prolifico marcatore italiano con 13963 punti segnati tra club e nazionale, ha ricevuto dal padre un award come giovane imprenditore.

A Dino Meneghin, altra grandissima star della pallacanestro, è stato dedicato un docufilm che andrà su Rai Tre. Tra i vecchi capitani d’industria premiati, Guido Borghi (Ignis Varese), Gianmario Gabetti (Cantù e Milano), Roberto Snaidero (Udine). Per i main sponsor odierni, Giorgio Armani (Olimpia Milano), Marcello Cestaro (Wuber Schio), Massimo Zanetti (Virtus Bologna). Tra gli industriali premiati, Massimo Capecchi (Pistoia basket 2000) per la promozione in serie A, unica squadra toscana. Il sindaco di Chiesina Uzzanese, Fabio Berti, ha ringraziato per l’intervento sul nuovo campetto da poco realizzato e intitolato al mitico Cesare Rubini. Commovente la testimonianza di frate Filippo Gridel dei Cappuccini di Cesena che ha ospitato in convento gli alluvionati, e per i quali si chiedono donazioni per ricomprare mobili e arredi al loro rientro in casa.

Walter Strata