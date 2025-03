Arezzo, 1 marzo 2025 – Le donne di Vasari. Confessioni di Niccolosa, Properzia, Plautilla e Sofonisba

Sabato 8 marzo, alle 17, in occasione della chiusura delle celebrazioni vasariane e della Giornata internazionale della donna, il Museo delle Terre Nuove ospita lo spettacolo che celebra il ruolo che queste donne hanno avuto nell'arte e nella storia

Sabato 8 marzo, alle 17 il Museo delle Terre Nuove ospiterà un evento imperdibile a chiusura delle celebrazioni vasariane e in occasione della Giornata internazionale della donna. Attraverso le voci di quattro donne straordinarie – Niccolosa Bacci, Properzia De Rossi, Plautilla Nelli e Sofonisba Anguissola – lo spettacolo celebra il ruolo imprescindibile che queste donne hanno avuto nell'arte e nella storia.

Si tratta di donne che, pur avendo operato in un’epoca dominata dagli uomini, sono riuscite a lasciare un segno nell’arte e nella storia. Ogni racconto è introdotto da un breve prologo di Giorgio Vasari che fu tra i primi a riconoscere il loro talento e a celebrarle nella sua opera più famosa, "Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori". Niccolosa Bacci, proveniente da una ricca famiglia aretina nota per aver commissionato a Piero della Francesca gli affreschi su "La storia della vera croce", viene sposata giovanissima da Giorgio Vasari. In questo monologo, Niccolosa riflette sul ruolo delle donne come patrone dell’arte, spesso dimenticate o sottovalutate, e sulla loro capacità di influenzare le decisioni artistiche in modo significativo. Properzia de' Rossi, scultrice dotata di straordinario talento, trasformava materiali grezzi come il marmo e il ferro in autentici capolavori, diventando una figura unica e innovativa nel panorama artistico del suo tempo. Nel monologo riflette sulla sua carriera e sulle difficoltà personali, reclamando il diritto di essere ricordata per il suo talento e non per le dicerie che circolavano sul suo conto. Plautilla Nelli, pittrice e suora domenicana, è stata una delle prime donne a dipingere opere di grande formato. Autodidatta, sviluppò uno stile unico, ispirandosi ai grandi maestri del suo tempo. In questo monologo, Plautilla racconta la sua vocazione artistica vissuta all’interno delle mura del convento e la sua lotta per trovare uno spazio per le donne nell’arte sacra, tradizionalmente dominata dagli uomini. Sofonisba Anguissola, è stata una delle prime pittrici di fama internazionale del Rinascimento, visse alla corte spagnola come ritrattista. Nata in una famiglia nobile, Sofonisba ebbe il raro privilegio di ricevere un'educazione artistica formale. Il suo monologo esplora la tensione tra la sua identità di donna e quella di artista in un contesto di potere, dove la sua carriera è stata spesso vista come un’anomalia più che come un esempio di grandezza.

Un’esperienza coinvolgente che celebra le voci delle donne nel Rinascimento dando loro il meritato spazio sulla scena artistica e culturale.

“Le donne di Vasari” si inserisce nell’ambito delle iniziative realizzate in occasione della Festa della Toscana con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.

Prodotto da rumorBianc(O), con la regia di Chiara Renzi e la drammaturgia di Camilla Mattiuzzo, lo spettacolo vedrà in scena Chiara Cappelli, Elena Ferri, Carlotta Mangione e Giulia Rupi, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Vasari, alias Samuele Bonconpagni.

L’ingresso è gratuito. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al numero 055 9126213 o scrivere a [email protected].