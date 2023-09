"L’Art Bonus è da potenziare. Più tutele per il paesaggio"

Potenziare l’Art Bonus portando dal 40 al 60% la misura del credito di imposta sull’Irap relativo alle erogazioni liberali sul territorio regionale. È la proposta avanzata dal consigliere regionale Pd, Gianni Anselmi, già promotore della legge del 2017 sull’"Art bonus Toscana".

1 Qual è l’obbiettivo?

"Intendiamo promuovere e potenziare lo strumento dell’Art Bonus come misura a tutela del paesaggio e a supporto dello sviluppo culturale. Questo è possibile introducendo maggiori agevolazioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali a sostegno dei progetti di natura regionale".

2 A quali interventi pensate?

"L’organizzazione di attività culturali e iniziative di valorizzazione del patrimonio e del paesaggio, presentate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro".

3 Cos’altro prevede la norma?

"Oltre alle maggiori agevolazioni, prevede di introdurre più flessibilità tra progetti regionali e nazionali. Questo per rispondere ai casi in cui il raggiungimento del 50% in favore di una delle due tipologie di progetti non consenta di soddisfare tutte le istanze ammissibili, anche qualora vi siano risorse disponibili per il riconoscimento dei crediti d’imposta".