"L'amore per Firenze in versi: l'omaggio di una lettrice ai ricordi indelebili"

L’amore per Firenze in versi: è l’omaggio che ci ha voluto fare una nostra lettrice. "So di lasciarti i miei ricordi – scrive Elisa Marchiani – rimangono indelebili, come i miei anni spensierati. La mia Firenze, amata più di un amante, come scordarti. Il mio cuore langue perché nulla mi trattiene, solo i ricordi, gli amori così amati nella brama di vivere, quelle scoperte di giovane donna, quegli inganni, quella voglia di credere che tutto continuasse, che il tempo lo imprigionassi nel mio cuore. Ingannevole illusione, la vita è illusione, inganno".