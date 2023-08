La Traviata, l’opera per Cortona Antiquaria

Arezzo, 21 agosto 2023 – La serie di spettacoli abbinati a Cortonantiquaria prende il via questo mercoledì 23 agosto alle 21,30 con «La Traviata». Il ritorno della lirica in piazza Signorelli a Cortona è stato voluto dall’assessorato alla Cultura e la serata è organizzata da «International Opera Florence» con la regia di Alberto Paloscia. L’opera lirica in tre atti di Giuseppe Verdi sarà eseguita dal coro Ialian Opera Florence con l’Estraorchestra diretta da Chiara Morandi.

Ispirata a “La dame aux camélias” di Alexandre Dumas figlio, fu rappresentata per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853, dove non fu apprezzata dal pubblico per via di una non felice rispondenza fra personaggi e interpreti. Lo stesso Verdi decise di non autorizzare altre messe in scena de "La Traviata" se i panni di Violetta, Alfredo e Giorgio Germont non fossero stati vestiti da artisti fisicamente e tecnicamente adeguati. Per via della critica alla società borghese del tempo, l'opera, nei teatri di Firenze, Bologna, Parma, Napoli e Roma, fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente rivisti. Sempre per sfuggire alla censura, La Traviata dovette essere spostata come ambientazione cronologica dal XIX secolo al XVIII secolo. L’opera è considerata uno dei capolavori di Verdi ed una delle più grandi opere mai scritte.

Per informazioni e prenotazione dei biglietti (euro 25 posto unico non numerato) occorre rivolgersi a Infopoint Cortona, piazza Signorelli, telefono 0575 637274 email [email protected]