Arezzo, 11 luglio 2024 – La Torre di Marciano della Chiana si prepara all’incontro con i tre giorni di Suoni dalla Torre, il festival dedicato alla musica antica fiore all’occhiello dello storico borgo toscano e uno tra gli eventi longevi del Festival delle Musiche, giunto quest’anno alla XXX edzione.

Protagonista dell’evento inaugurale di venerdì 12 luglio, con inizio alle ore 21:15 ad ingresso gratuito, sarà il concerto dal titolo “Vernans Rosa. Laude latine e volgari, due repertori a confronto” presentato dall’Ensemble Orientis Partibus composto da Vladimiro Vagnetti (bombarda, salterio, percussioni, coro), Valeria Puletti (viella, voce), Giovanni Brugnami (strumenti a fiato antichi) e Stefano Benini (voce).

Dallo sviluppo della lauda monodica in latino del XIII secolo, componimento di carattere devozionale della tradizione cristiana, il repertorio laudistico si è diffuso in tutta Italia, in particolar modo nel Centro Nord: da Cortona a Bobbio, dal Veneto alla Toscana del XV secolo. Il viaggio dell’Ensemble Orientis Partibus è dedicato a questo straordinario repertorio, poesia per musica, la declamazione: l’arte del racconto.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz On The Corner, A.S. Monteservizi. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino. Direzione artistica Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.

