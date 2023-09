La tela di Carlotta e un nuovo modo di educare

Serena

Valecchi

on stiamo crescendo bambini, stiamo crescendo adulti”. Non c’è frase più potente. E più vera. Su questo credo Carlotta Cerri, ispirandosi al metodo Montessori, ha fondato il blog “La tela di Carlotta”, dove offre ai genitori un modo nuovo di vivere l’educazione. L’intento di Carlotta è quello di insegnare a mamma e papà a trascorrere del tempo di qualità coi propri figli. Un tempo per crescere insieme. E questo è possibile se gli adulti sono i primi a mettersi in gioco.

Carlotta parla anche di emozioni scomode, come la noia, “un’esperienza dell’essere bambini - spiega Carlotta in un post su Instagram - che purtroppo è in via d’estinzione, ma che dobbiamo proteggere a tutti i costi, perché è la fonte di stupore, innovazione, pensiero critico e risoluzione di problemi. “La noia è il posto dove nasce tutta la creatività. Lasciate che i vostri figli si annoino”. Maria Montessori chiamava quel momento "falsa stanchezza". Aveva notato infatti che dopo qualche minuto, i bambini trovavano naturalmente e da soli un’attività per divertirs