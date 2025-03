La Summer & Winter Company in scena l’8 marzo con Il Musical dei Musicals 3

Arezzo, 4 marzo 2025 – In occasione della Festa della Donna al Teatro Moderno di Tegoleto sabato 8 marzo 2025, alle ore 21.15, la Summer & Winter Company presenta “Il Musical dei Musicals 3” per la regia di Stefano Bennati. Apericena con spettacolo nell’ambito della Stagione teatrale 2024/25.

Un cast di 18 artisti porterà in scena i momenti più emozionanti ed i “Gran Finali” dei Musicals internazionali più famosi.

Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana.

Per info e prenotazioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, tel. 377/6695294, 328/3622537, 347/9106834, www.teatromodernotegoleto.it, [email protected].

Prosegue la nuova Stagione teatrale del Teatro Moderno di Tegoleto. Ben 16 gli spettacoli in cartellone fino a marzo 2025. A chiudere il cartellone sarà il 23 marzo il Gruppo di Teatro il Castellaccio di Perugia con “Ladro ma non troppo”, spettacolo di teatro per bambini 4/12 anni con adattamento testo e regia di Lucia Zappalorto.

Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana.

“Si tratta di una stagione teatrale completa e variegata, che coincide quest’anno anche con il 25esimo anniversario del Concorso di Teatro Amatoriale, nella quale trovano ampio spazio anche la scena contemporanea e la programmazione dedicata ai più piccoli e al pubblico delle famiglie – commentano il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore alla Cultura Claudia Del Tongo – Il nostro obiettivo non è solo di portare le persone a teatro, ma anche quello di portare il teatro nel nostro territorio e creare situazioni culturali nuove”.

Per info e prenotazioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, tel. 377/6695294, 328/3622537, 347/9106834, www.teatromodernotegoleto.it, [email protected]