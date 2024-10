Arezzo, 11 ottobre 2024 – "La radiodiffusione nello sport" è il titolo del convegno promosso dal Panathlon Club di Arezzo insieme al Museo dei Mezzi di Comunicazione con il patrocinio del comune di Arezzo e del Coni toscano che si terrà mercoledì 16 ottobre, ad Arezzo all'Auditorium "Aldo Ducci" di via Ricasoli. L'evento è stato presentato dal presidente del Panathlon Club di Arezzo Mario Fruganti e dalla direttrice del MUMEC Valentina Casi. Presenti anche l'asessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi e il delegato provinciale del Coni, Alberto Melis.

Fruganti: "Sarà una giornata di rilievo uella di mercoledì prossimo. La radio che proprio in questi giorni ha compiuto 100 anni ha rappresentato molto anche a livello sportivo. Restano indelebili Tutto il calcio minuto per minuto, le radiocronache di Giro d'Italia e Tour de France ma anche altri avvenimenti. interverranno giornalisti e personaggi di spessore. Ringraziamo il Mumec per il suo prezioso apporto".

Valentina Casi: "E' un piacere per noi questa sinergia con il Panathlon. Faremo visitare il nostro Museo agli ospiti prima del convegno. Sarà una giornata interessante". Lo spessore del convegno sottolineato anche da Scapecchi e Melis che ha ricordato quando Bartali vinse il Tour de France del '48,, in Italia ci fu l'attentato a Togliatti e tutti ascoltavano la radio".

Il programma del 16 ottobre prevede alle 16,30 una visita guidata al Museo dei Mezzi di Comunicazione e a seguire il convegno che si aprirà alle 17,30 con i saluti istituzionali.

Sono previsti numerosi interventi da parte di relatori di assoluto spessore tra i quali il fondatore e curatore scientifico del MUMEC Fausto Casi, Filippo Grassia, giornalista radiotelevisivo, scrittore, docente universitario, già presidente del Coni Milano e past president del Panathlon club Milano, Filippo Corsini, capo redattore Sport Radio Rai, Giacomo Santini, giornalista, tlecronista, radiocronista, eurodeputato, senatore, già presidente del Panathlon International, Riccardo Cucchi giornalista, scrittore e radiocronista per anni colonna di "Tutto il calcio minuto per minuto", Sandro Bennucci, presidente Associazione Stampa Toscana, Giuseppe Misuri, editore di RadioFly e Siro Pasquini direttore redazione sportiva di Radio Emme e già presidente del Panathlon Club Valdarno Superiore