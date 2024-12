Arezzo, 11 dicembre 2024 – Sabato 14 dicembre, alle ore 17:30 presso la Sala Rosa del Comune di Arezzo si terrà la proiezione del cortometraggio: “Screem Before Silence” all’interno di una più ampia cornice che intende: “dare voce alle donne vittime di violenza”, organizzato dall’associazione Art -Eco della Presidente Mariangela Baldi. L’appuntamento di sabato vedrà la partecipazione del Vice Sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, Celeste Vichi, presidente dell’associazione Italia Israele, Carla Guastalla, Vice presidente associazione Adei – Wizo, per poi concludere con Marco Casucci, Vice Presidente del Consiglio regionale, il tutto moderato da Marco Botti, giornalista. Un evento che vuole dare voce e sensibilizzare le violenze che ogni giorno tante donne nel mondo subiscono – dichiara la Presidente di Art – Eco, Mariangela Baldi – “Un evento ampio, che vedrà la proiezione del film Screem Before Silence, assieme ad una estemporanea d’arte itinerante dal titolo 7/10 capsule exhibithion, in collaborazione con il museo ANU, tutte attività unite sotto il segno dell’impegno profuso nel sensibilizzare e dare un aiuto a tante donne che ogni giorno sono vittime di violenza” – conclude Baldi.