"La Nazione" con "Vanity Fair". Martedì appuntamento in edicola

Ancora un regalo speciale con "La Nazione". Si rinnova, ogni martedì l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. In copertina in questo numero Charlotte Casiraghi, aristocratica e icona di stile. L’ambasciatrice di Chanel racconta il suo amore per la poesia e la filosofia. Famosa dalla nascita, erede di una celebre dinastia, ora punta tutto su studio e letteratura. Nel numero in omaggio anche le interviste a Greta Scarano (protagonista di "Nuovo Olimpo", film di Ferzan Ozpetek in onda su Netflix dal 1 Novembre), Domenico Cuomo e a Yara Shahidi.

E poi lo Speciale orologi: i nuovi modelli di alta gioielleria, must have maschili del nuovo anno. E per i viaggi Best in travel 2024 - le 50 mete più belle selezionate da Lonely Planet. Vanity Fair è un periodico di costume, cultura, moda e politica, dal 2003 in una edizione italiana di una delle diverse riviste in lingua inglese. Vanity Fair è nato negli Stati Uniti d’America nel 1983.

