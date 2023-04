La matematica spiegata da Zellini

Arezzo, 1 aprile 2023 – La matematica spiegata dal professor Paolo Zellini. Terzo appuntamento questa sera alle 21 al Teatro Pietro Aretino di Arezzo Science Lab, nuovo progetto organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e dall’Associazione Culturale Lab, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point Arezzo.

La rassegna di conferenze teatrali a tema scientifico, dove ospiti di rilievo nazionale e internazionale nei loro ambiti di ricerca, porteranno il loro sapere sul palco, presentando con la formula di monologhi teatrali delle lezioni su argomenti spesso di difficile approccio, come fisica, matematica, botanica, architettura. Stasera il Professore Paolo Zellini parlerà dei concetti di discreto e continuo nella storia della matematica, traendo lo spunto dai suoi libri "discreto e continuo storia di un errore" e "la matematica degli dei e gli algoritmi degli uomini" entrambi edizione Adelphi. Partirà dai veda indiani per muoversi verso gli antichi egizi, la matematica babilonese e l'antica Grecia, per attraversare i secoli dei lumi ed arrivare alle moderne rivoluzioni. Zellini è un'eccellenza italiana nel mondo nel campo della matematica, ed insegna Analisi Numerica all'Università di Roma Tor Vergata. Alcuni dei suoi contributi hanno interessato il campo dell'algebra lineare numerica, la teoria delle matrici, la complessità degli algoritmi, l'ottimizzazione numerica. La serata sarà accompagnata dagli interventi di Ilaria Vanni e del Prof. Simone Zacchini. Il festival che ha debuttao quest’anno proseguirà sabato 6 maggio alle 21 al Teatro Pietro Aretino con il Prof. Guido Tonelli con una lezione di astrofisica sul concetto di spazio tempo. Il quinto spettacolo si terrà sabato 10 giugno alle 21 al Teatro Petrarca con il Professor Stefano Mancuso, con una lezione sull’intelligenza delle piante e sul mondo vegetale. Evento speciale il 27 maggio col premio Nobel e fisico Giorgio Parisi.