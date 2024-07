La finale regionale di Arezzo Wave Contest Toscana

Arezzo, 3 luglio 2024 – La tanto attesa finale regionale di Arezzo Wave Contest Toscana torna dopo alcuni anni ad Arezzo! Sarà infatti l'Hotel New Energy - Valdichiana, situato in via Rigutino Est 183 ad Arezzo, ad ospitare l'evento che si svolgerà giovedì 4 luglio dalle ore 21 sul suggestivo rooftop dell'hotel, con ingresso per operatori e libero fino a esaurimento posti.

Dopo quattro intense selezioni e la partecipazione al concorso di 122 gruppi, finalmente i 6 finalisti in arrivo da tutta la regione si sfideranno per il titolo di miglior artista Arezzo Wave Toscana 2024, promettendo una serata all'insegna della straordinaria varietà musicale, dell’originalità e qualità artistica miste al talento emergente. In palio la prestigiosa opportunità di accedere alla selezione dei 12 finalisti nazionali del contest, scelti tra le 20 migliori proposte di ogni regione italiana, che si esibiranno infine alla 38^ edizione di Arezzo Wave Love Festival & Contest, in programma l’11 e 12 ottobre 2024 a Cavriglia.

Questi i nomi delle band e degli artisti che si esibiranno:

BETA LIBRE (Pistoia)

Progetto di Benedetta Gaggioli, cantautrice e compositrice pistoiese, che risponde al bisogno di esprimersi liberamente. Dopo essersi appassionata alla musica elettronica, nel 2022 decide di dare una forma definitiva ad alcune canzoni che le affollano la mente e incide un album con brani in inglese, scritti e arrangiati da lei.

ENGEEZO & G. NICASTRO (Firenze)

Il duo collabora dal 2019 dopo vari progetti in altre formazioni. Engeezo, il rapper, si avvicina al rap tramite il freestyle prima e poi la scrittura che, seppur di natura introspettiva, si caratterizza per incastri metrici ricercati; G. Nicastro, beatmaker, milita in numerose formazioni da fine anni '90 producendo beat incentrati sul sampling.

LAPSUS (Firenze)

Band nata per caso, come il nome, che è frutto di una serata finita male. La musica rappresenta una valvola di sfogo per i 4 componenti. Il primo album, Meteoropatia, da ottobre 2020 ad oggi ha raggiunto 500 mila stream; a giugno 2023 è uscito il nuovo singolo, Documentario, in collaborazione con Gotham Dischi e Orangle Records.

PANDA PAKSE (Siena)

L’ennesima rock band? Forse sì e forse no, quello che è certo è che di panda così scatenati non se ne sono mai visti in giro. Nato a fine estate 2019 a Siena grazie ad un annuncio sul web, il gruppo dopo il primo EP affina e perfeziona lo stile grazie alla guida del produttore Alex Marton e sta per uscire con nuovi brani.

SCOAVILLE (Arezzo)

Giovane band nata nel 2022, che mescola le sonorità provenienti dai background musicali dei componenti: dall'hard rock al blues, ambient e pop, sintetizzandosi nel genere modern alternative rock. I testi, legati alla sfera psicologica ed emotiva, scavano nel profondo dei più oscuri stati d'animo.

VIOLET (Livorno)

Cantautrice, scrive e compone canzoni da quando ha 11 anni, si esibisce da quando ne ha 12. I suoi brani stanno comodamente nella categoria pop, ma con influenze di vari generi a seconda dell'esigenza comunicativa; i testi sono diretti, reali e vulnerabili, passano da immagini creepy a mondi narrativi mitologici e fantastici.

Novità assoluta di questa edizione del contest toscano, la finale verrà trasmessa in diretta televisiva su Amaranto Channel, canale 97 del Digitale Terrestre, e in streaming su amarantochannel.it, permettendo così a tutti i fan e appassionati di musica di seguire l'evento anche da casa. La serata sarà presentata da Sara Nocciolini.

Tra gli ospiti ci sarà Nicola Tiezzi, Presidente dell’Associazione culturale On The Move, che interverrà per presentare l’edizione 2024 del festival Cortona On The Move e in particolare la serata del 18 luglio pv, dal titolo Cortona On The Wave, organizzata in collaborazione con la Fondazione Arezzo Wave Italia.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti poiché la capienza della location è limitata a 120 persone, di cui circa 50 posti sono disponibili per il pubblico. Apertura porte ore 20:15.