La festa per le famiglie è con Barba Fantasy

Arezzo, 3 gennaio 2023 –

miglia. Domenica 7 gennaio, con inizio alle ore 16:30 e ad ingresso libero, andrà in scena lo spettacolo “Barba Fantasy Show”, un varietà comico di e con Edoardo Nardin aperto a tutti, grandi e piccoli. L’evento è a cura di Comune di Civitella in Val di Chiana, Officine della Cultura e Teatro Moderno di Tegoleto.

Giocoleria, illustrazioni, clow, equilibrismi sono i linguaggi che vengono utilizzati in scena a servizio della Fantasia. Barba Fantasy Show è uno spettacolo imprevedibile che si trasforma a seconda dell’estro dell’attore-pittore-giocoliere-clown, l’elegante personaggio di rosso vestito che fa vivere la scena: un irriverente e poetico omino dagli occhi piccoli, che si nasconde dietro ad una pesante barba, fantastica e fantasiosa, che diventa maschera e fonte d’ispirazione per ogni gioco scenico e idea.

Barba Fantasy Show è uno spettacolo che cresce, ascolta e vede: il pubblico, soprattutto, che diventa a sua insaputa il grande protagonista della messa in scena, ma anche la situazione, il momento, lo spazio. Barba Fantasy Show è uno spettacolo per tutti: strabilia i bambini e fa divertire gli adulti. Barba Fantasy Show è uno spettacolo da palco, da teatro e da strada… è molto versatile e sa adattarsi alla situazione.

Informazioni: Officine della Cultura – tel. 0575 27961 – 3388431111. Sito internet: www.officinedellacultura.org.