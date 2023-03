La Festa della Toscana a Casa Bruschi

casa bruschi

Arezzo, 8 marzo 2023 – La Fondazione Ivan Bruschi, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana promosso in occasione delle Festa della Toscana e in linea con il tema scelto "Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, offre nel mese di marzo attività didattiche gratuite per tutte le scuole e per le famiglie.

L’invito è rivolto in particolare alle classi che in base alle loro esigenze potranno prenotare gratuitamente il percorso didattico dal titolo “Prendi l’arte e falla parlare” progettato dalla Fondazione con la collaborazione di Samuele Boncompagni dell’Associazione Noidellescarpediverse. In particolare il tema dell’iniziativa pone ai giovani studenti alcune domande: “Davanti ad un’opera della collezione di Casa Bruschi, immagina se potesse parlare. Cosa ci racconterebbe?” Un percorso che propone un approccio attivo alla fruizione del museo approfondendo gli aspetti artistici e storici, ma anche civili e sociali, attraverso il gioco della scrittura creativa e della recitazione.

L’evento, che offre interessanti momenti di interazione con i ragazzi, è calibrato in base all’età degli studenti

che aderiranno all’iniziativa ed è disponibile gratuitamente per tutte le classi dalla primaria alla secondaria.

Sempre nell’ambito della Festa della Regione Toscana, la Fondazione Ivan Bruschi propone con ingresso gratuito a tutti i bambini e le famiglie, sabato 18 marzo alle ore 15, lo spettacolo “Il museo come teatro della libera espressione” realizzato e interpretato dall’attore Samuele Boncompagni. Un percorso di recitazione itinerante dove le sale del museo si fanno teatro e dove i protagonisti diventano gli oggetti della collezione. Un istrionico attore cercherà di far parlare le opere d’arte chiedendo anche aiuto ai visitatori per trovare le parole giuste: Signore e signori, il museo va in scena!

Alcune parti del percorso, come dello spettacolo avranno come colonna sonora le note della tromba di Francesco Giustini dell’Associazione Jazz On The Corner.

Le scuole possono partecipare agli eventi prenotando la visita per le proprie classi telefonando allo 0575 354126 o scrivendo alla mail [email protected]