La Festa della Musica - La Musica in Strada a San Giovanni

Arezzo, 19 giugno 2024 – Torna la Festa della Musica – La Musica in Strada Edizione 2024 a San Giovanni Valdarno

La Pro Loco di San Giovanni Valdarno annuncia la seconda edizione sangiovannese della Festa della Musica, che si terrà dal 21 al 24 giugno 2024. L’evento è organizzato insieme alla Materiali Sonori e in collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del bando Spettacolo dal vivo 2024 ed è promosso dal Ministero della Cultura, dalla Commissione Europea, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica.

Venerdì 21 e sabato 22 si terrà “La Festa della Musica - La Musica in Strada”, dalle 17:30 fino alle 24:00 che vedrà nel centro storico di San Giovanni Valdarno con la presenza di solisti, band di vario tipo, DJ set e street band che si collocheranno sparsi nel suggestivo centro storico della città.

Con la Festa della Musica – La Musica in Strada saluteremo l’inizio dell’estate celebrando il linguaggio universale della musica e vivendo insieme due serate all'insegna di divertimento, cultura e inclusività. L’accesso a tutti gli spettacoli sarà completamente gratuito e anche quest’anno vedrà più di 30 musicisti esibirsi in generi musicali diversi: blues, rock, hard rock, pop, jazz, dance, rap vi aspettano nel centro storico di San Giovanni Valdarno.

L’obiettivo è quello di sostituire i rumori di tutti i giorni con una vera e propria colonna sonora cittadina, dove la musica è concepita come mezzo d’incontro sociale e culturale e veicolo di espressione e comunicazione libera ed eterogenea.

Venerdì 21 giugno dalle ore 17.30 si susseguiranno performance dei seguenti musicisti: MyAmy, Frastono, Associazione Paro Paro, BAG Semiacustic Trio, gli alLIGAtori, Yellow Pecore, Punkcake, Albasia, La Fabbrica, Desyree, il cantante e chitarrista brasilano Marcelo Beso, Filtermat, Laila & Giselle, Associazione Culturale Masaccio (con Andrea Sestini) e Leo Max DJ.

Alle ore 16.30 “Mondo Rap – un modo alternativo di fare prevenzione”, avrà, invece, uno spazio speciale all’Oratorio Don Bosco come progetto realizzato nell'ambito del piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo “I cantieri della creatività” zona Valdarno.

Alle ore 21.30, presso la Sala della Nonziata si terrà, a cura dell’Accademia Musicale Valdarnese, un concerto per soprano e pianoforte con la cantante russa Elisaveta Shuvalova e il pianista Luca Forlani.

Sabato 22 giugno si succederanno Pino the Music Doctor, Gennaro Iannicelli, Pink Frog Project, Roby J & Katiuscia, Spritzer Band, Mr. Cadillac con il suo “Terrance Vol.3”, Plug & Play, Diamanti Neri, Soul Circle, Lau & Olly, Paolo “Gigio” Balestri & Simone Deventi, Monica Barghini con Sandra Piomboni.

Evento culminante della serata i concerti in piazza Cavour di Jole & Leo Di Dante (Jole Canelli straordinaria vocalist in duo con il chitarrista collaboratore di Irene Grandi) con il progetto “Leopàrd Vjolet” e la band del chitarrista e cantante australiano Alan Pace.

Domenica 23 giugno, in piazza Cavour, alle ore 21.30, si terrà il concerto con il rock e hard-rock di BBB Bridge Boys Band.

Lunedì 24 giugno, in piazza Masaccio alle ore 21.30, la tradizionale esibizione del Concerto Comunale, la banda di San Giovanni per il giorno del Patrono. Dirige il Maestro Patrizio Venturini, presenta Giuseppe D'Orsi.

Durante la festa le attività di ristorazione del centro storico saranno aperte: Antico Forno Canu, Baby Bar, Bar Martini, Bar Fiorenza, Caffetteria del Conte, Dolce Diem, Dolciumi Rossini, Fit Meal, Good Luck Kebab, Gelateria Dolci Incantesimi, Gelateria Tartarughyna, Osteria dell’Angelo, Piadineria Maninpasta, Ristorante “Osteria del Gusto”, Ristorante “Osteria Setteponti”, Ristorante Piazzeria “Da Giovannino”, Pizza.eria081, Pizzeria Mery.

“La Festa della Musica - La Musica in Strada” è organizzata con il sostegno del Concerto Comunale, Centro Commerciale Naturale - Le Vie di San Giovanni, Associazione Paro Paro, Associazione Hey There! I’m Using Theater, Coop 21, Progetto Cittadini Attivi, Associazione Culturale Masaccio, Materiali Sonori Edizioni Musicali.