Arezzo, 22 ottobre 2024 – La Festa della Castagna e del Marrone di Caprese Michelangelo DOP si svolge in due fine settimana. La festa è iniziata sabato 19 con grande successo di pubblico. Numeri superiori anche al passato ha avuto l’apertura degli stand, l’inaugurazione della Mostra di arte contemporanea “Solo x due”,l ’avvio delle degustazioni di vino. Tanto pubblico anche a tarda sera (nonostante la pioggia battente) con il Dj Set allo stand polisportiva Michelangelo. Domenica mattina, Nonna Natalina, madrina della festa e star dei social, ha tagliato ufficialmente il nastro alla presenza del sindaco di Caprese Michelangelo Marida Brogialdi, del vice presidente del consiglio regionale Marco Casucci e del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il tutto accompagnato dai musici e dagli sbandieratori del gruppo storico di Chiusi della Verna. Dopo il momento istituzionale si sono susseguiti eventi e folclore: il convegno sul ventennale della DOP, le visite guidate al museo Casa Natale di Michelangelo, le degustazioni di vini a cura di AIS Arezzo, e della scuola alberghiera di Caprese Michelangelo, gli spettacoli itineranti degli artisti di strada, l’esibizione dei Kapresani in coro e una vasta area mercato di prodotti enogastronomici e artigianato. LA FESTA CONTINUA SABATO 26 E DOMENICA 27 Il pubblico intervenuto ha respirato un’aria di festa conviviale e ha potuto assaporare le ghiotte proposte gastronomiche della tradizione presentati a piatto o in street food, piatti con le castagne come la polenta, il castagnaccio, il Monte Bianco, frittelle e per i più golosi anche il gelato con i marroni. Il bis, di nuovo, sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre: stands gastronomici con piatti a base di marroni, bancarelle di prodotti tipici legati al territorio di Caprese Michelangelo quali miele, formaggio, birra agricola e tanto altro. Verranno inoltre organizzati laboratori per bambini, rievocazioni degli antichi mestieri e si esibiranno artisti di strada. In questa seconda fine settimana della Festa, in particolare dalle 11 di domenica 27, ci sarà anche il testimonial, il “cronista della gastronomia”, giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli che avrà al suo fianco Francesca Buonaccorso, fotomodella, influencer e titolare dell’ agenzia RB RoccaBuona Eventi di P.R.E.G.I. Questa tradizionale festa, che arriva all’ edizione numero 54 e che per quattro giorni riempie di gente il borgo con stand, eventi e presentazione di prodotti tipici della zona, è un modo per valorizzare la castagna che fa parte di una tradizione secolare e che fa conoscere questa realtà sempre di più in Italia e anche all’estero. In questo territorio ci sono più di centoventi coltivatori che lavorano il prodotto castagna, quindi una realtà economica significativa: ogni anno si realizza una festa sempre più ricca, con ospiti e presenze sempre più qualificate. Oggi il Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P. (la Denominazione d’Origine Protetta) è una castagna ricercata per le sue qualità organolettiche, grazie alle quali è molto richiesta dagli amanti di questo frutto; questo permette ai tanti piccoli produttori, di solito famiglie che da generazioni sono proprietarie di appezzamenti di terreno coltivati a castagno, di mantenerli e prendersene cura, così da regalare agli amanti del trekking un territorio unico nel suo genere, di passeggiare fra castagni secolari, seccatoi ristrutturati e ben tenuti che fanno del territorio di Caprese Michelangelo un vero giardino naturale.