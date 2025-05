La festa del commercio torna a San Leo

Arezzo, 26 maggio 2025 – Sabato 31 maggio, dalle 17 alle 24, la vivace frazione di San Leo ad Arezzo si animerà con negozi aperti, spettacoli, musica dal vivo, degustazioni, aperitivi, street food, balli di gruppo, sport e giochi per bambini. Il programma è stato presentato oggi (lunedì 26 maggio) alla presenza dell’assessore comunale Simone Chierici, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, del presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi, del responsabile eventi di Confcommercio Firenze-Arezzo Gian Luca Rosai e dei partner commerciali dell’iniziativa.

Sarà una serata da non perdere quella di sabato 31 maggio a San Leo, la frazione alle porte di Arezzo che per una notte si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento, del gusto e dello shopping. Torna infatti San Leo da Vivere, l’evento promosso da Confcommercio in collaborazione con gli operatori locali, il patrocinio del Comune di Arezzo e il contributo della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, di Banca di Anghiari e Stia e Pancar Arezzo che per la quarta edizione porterà in strada migliaia di persone grazie a un mix irresistibile di negozi aperti, spettacoli, gastronomia, musica e animazione per tutte le età.

Dalle ore 17 fino a mezzanotte la Statale 69, via di San Leo e via Gaetano Donizetti si animeranno con decine di proposte pensate per vivere il quartiere in modo originale e coinvolgente con negozi aperti, spettacoli, degustazioni, musica e animazione per tutte le età.

La conferenza stampa di presentazione di San Leo da Vivere si è tenuta oggi (lunedì 26 maggio) con la partecipazione dell’assessore alle attività produttive Simone Chierici, del direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo Catiuscia Fei, del presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi, del responsabile eventi di Confcommercio Firenze Arezzo Gian Luca Rosai e dei partner commerciali dell’iniziativa.

“Il commercio è presidio di socialità, sicurezza e identità – ha dichiarato Simone Chierici, assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo – ogni negozio aperto racconta una comunità che vive e che cresce. Per questo eventi come ‘San Leo da Vivere’ sono iniziative non solo commerciali, ma di coesione sociale. Sono occasioni per rafforzare legami e dare energia positiva ai nostri quartieri”.

Questa manifestazione – ha dichiarato Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – dimostra come anche una piccola frazione possa trasformarsi in un punto di riferimento per la città quando esistono coesione, spirito di iniziativa e una rete solida tra operatori e istituzioni. San Leo da Vivere è cresciuta nel tempo grazie alla determinazione dei commercianti locali e alla fiducia di chi, come Confcommercio, crede nella forza del commercio come motore di socialità e sviluppo. Portare vita nelle strade, occasioni di incontro e opportunità economiche è da sempre la nostra priorità. Questa quarta edizione conferma la bontà del format e la capacità di coinvolgere tutta la comunità.”

“San Leo da Vivere è un esempio concreto e virtuoso di come il commercio possa essere il motore della socialità e della crescita dei territori, anche nelle frazioni. Come Camera di Commercio di Arezzo-Siena crediamo fortemente nella valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale che qui si esprime con energia, creatività e grande spirito di collaborazione. Questo evento, che ogni anno cresce in partecipazione e qualità, rappresenta un modello di promozione territoriale integrata: unisce le attività economiche, il mondo associativo, la scuola, la cultura e l’inclusione sociale. Sostenere manifestazioni come questa significa investire nel futuro delle nostre comunità” ha concluso Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio Arezzo

L’inaugurazione ufficiale è prevista alle ore 19:30 davanti alla filiale della Banca Anghiari e Stia, alla presenza delle autorità e con la partecipazione del Quartiere di Porta del Foro e del Vespa Club Arezzo. Le attività commerciali di San Leo saranno protagoniste con offerte esclusive e animazioni: Il negozio Harmony proporrà occasioni speciali, Euroidee offrirà uno sconto del 10% su tutti gli articoli accompagnato dalla musica del DJ Tato, Tocco di Luce organizzerà il truccabimbi e coinvolgerà artisti di strada. Il Giardino Fiorito allestirà un corner floreale “Show Flower”, mentre la Cartolibreria Creattività animerà la serata con truccabimbi, pesca a premi, una sfilata per bambini e uno sconto del 10% sulla nuova collezione di zaini e astucci.

A partire dalle 20.30, spazio agli spettacoli: ballo liscio e caraibico con Danz’Oasi, stage di reggaeton con Salsa Na Mà (20.45), di salsa (21.00) e bachata (21.15), per arrivare agli spettacoli coreografici di Michela Albiani Dance Academy dalle 21.30. Gran finale con la Fiesta Latina Tour 2025, lo show e la serata danzante con Salsa Na Mà e Sonny C a partire dalle 21.45. Non mancherà la musica con l’esibizione live di Band 23 e del gruppo Dieci anni dopo che suoneranno per tutta la serata.

Il gusto sarà protagonista con tante proposte per tutti i palati: Il Pallaio di San Leo servirà lampredotto, porchetta e hot dog; Bon Bon della Frutta porterà frutta fresca, macedonie e cocomera; Bi Bar offrirà schiacciate, panini e dolcetti; RostrifiTto preparerà risotto alla pescatora, parmigiana, cuoppi di terra e mare accompagnati da birra; Circolo Acli San Leo proporrà panini con salsiccia del Casentino e patatine; Circolo Il Leone birra, cocktail, panini e wurstel. L’Oratorio di San Leo preparerà paella, moscardini e i tradizionali maccheroni al sugo bianco di chianina.

Nell’area Street Food, allestita lungo la statale 69, ci saranno truck con primi piatti, fritture, gelati, birra, cocktail e proposte senza glutine. L’area verde di San Leo ospiterà un’ampia zona giochi con gonfiabili, playground, truccabimbi, palloncini, zucchero filato, popcorn e caramelle. Dalle 17 alle 24 torna anche la Banda dei Piccoli Chef, con i suoi laboratori creativi di cucina guidati dalla dottoressa Barbara Lapini.

Sarà presente per la prima volta alla festa anche la scuola primaria Elio Bettini di San Leo. I bambini porteranno in strada dei lavori realizzati durante l’anno scolastico proprio per testimoniare la vicinanza e il valore sociale della scuola nel territorio di San Leo. Saranno presentati lavoretti green, realizzati esclusivamente con materiali riciclati: carta, cartone, ritagli di stoffa. Tutte e cinque le classi sono attivamente impegnate nella creazione di oggettistica originale, colorata e sostenibile, frutto di un lavoro condiviso e di una riflessione sull’importanza del rispetto per l’ambiente.

Durante la serata sarà presente anche uno stand dedicato al laboratorio di agricoltura sociale “Fior di Carota”, nato a San Leo in via Fosco Corti grazie a Futura Impresa Sociale SCS. Una realtà che promuove inclusione, autonomia e benessere attraverso la coltivazione e la cura dell’orto, coinvolgendo persone con disabilità o fragilità sociali. Quest’anno tutti i bambini che arriveranno nello stand di Futura riceveranno un seme che potranno piantare.