ARezzo, 28 aprile 2025 – La Cgil organizza i pullman per il concertone a Roma Tradizionale concerto del 1 maggio a Roma. L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil e si svolgerà nella sede storica e cioè piazza San Giovanni in Laterano, simbolo della manifestazione e punto di ritrovo per migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Il tema dell’edizione 2025 è “Il futuro suona oggi“ e a presentarla saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama. La Cgil di Arezzo organizza pullman per partecipare al concerto. Ecco il numero per informazioni e prenotazioni: 348 0816646.