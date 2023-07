La Capannina fa il pieno di celebrity Cori da stadio per Chiesa e Donati

VERSILIA

E’ stata una grande festa quella dello scorso sabato alla Capannina in Versilia. Appena i due campioni del pallone, Federico Chiesa (attaccante della Juventus) e Giulio Donati all’ultima stagione al Monza, hanno messo piede nel locale è partita la festa animata da cori da stadio, pacche sulla spalla e qualche foto-ricordo. Chiesa è stato accolto a braccia aperte dal padrone di casa Gherardo Guidi che anni addietro è stato un dirigente della fiorentina e con cui c’è stato uno scambio di battute. Alla Capannina però non erano gli unici protagonisti della serata. Anzi. Pieno di divertimento anche per Pago e Eddy Verus de Il Pagante. Intanto, a Forte dei Marmi era possibile incontrare Flavio Briatore che ha fatto una bella passeggiata con il figlio Falco, nato dal matrimonio con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Al Pontile di Lido di Camaiore una serata vip in “rosa“ dedicata completamente alle donne a cui hanno preso parte la showgirl Miriana Trevisan, la conduttrice televisiva Antonella Elia e l’imprenditore Riccardo Corredi.