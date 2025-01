La Befana in vespa a Montevarchi

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Con l’Epifania si conclude la lunga programmazione di “Varchi di Natale” che ha accompagnato la cittadinanza per tutto il periodo delle Festività. Le ultime iniziative si terranno domenica 5 gennaio, alle ore 18.00, con l’esibizione della Polifonica di San Lorenzo nel concerto dal titolo “Videntes Stellam” presso il Museo del Cassero per la Scultura (info: 055-9108274; [email protected]). Lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, sarà interamente dedicato ai bambini con il tradizionale arrivo delle “vecchie signore” in vespa lungo via Roma per fermarsi in piazza Varchi e distribuire caramelle e dolci della befana. Un evento a cura del Vespa Club di Montevarchi. A grande richiesta riapre anche la Casa di Babbo Natale in via Roma 133 per continuare ad immergersi nell’atmosfera magica della festa (orario: giov-ven 16-19; sab-dom-lun 10- 13 e 16-19)

In Palazzo del Podestà è ancora visitabile la mostra “Arte vagante, anzi in tour”, a cura della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani, con l’esposizione di 30 opere di artisti toscani e non solo, dal Secondo Novecento fino alla Contemporaneità. In via Roma, presso i locali della Proloco, si potranno visitare i presepi di “Quella notte a Betlemme” realizzati dai soci della Proloco e dagli “Amici del presepe” di Montevarchi con la direzione artistica di Romano Dini (orario di apertura delle mostre: giov -ven. 16.00-19.00; sab e dom: 10.00-13.00; lunedì 6 gennaio 10-13; 16.00-19.00). Nella nuova Galleria Expo di Artinvalle, in via Roma 116, resterà aperta fino all’Epifania la “Collettivissima di Natale”, con le opere più significative degli artisti dell’Associazione. C’è ancora tempo anche per visitare nel Chiostro di Cennano la mostra “Pets Portraits”, a cura dell’Associazione Fotoamatori F. Mochi, l’esposizione di foto di coloro che si sono ritratti con il proprio animale domestico e che chiuderà i battenti il prossimo 12 gennaio, mentre fino al 15 gennaio, sarà possibile ammirare il “Vecchio Presepe Meccanico dei Padri Cappuccini” nella Chiesa dei Cappuccini di Montevarchi