Kabìla live ad Arezzo con aperitivo mediterraneo

Arezzo, 20 settembre 2024 – I Kabila tornano a suonare ad Arezzo. L'appuntamento è per sabato 21 settembre alle ore 19, presso il Comix Cafè, in via Romana 164 ad Arezzo: un'occasione, accompagnata dai piatti mediterranei ideati da Chef Shady, per ascoltare la musica della band italo-palestinese-libanese che porterà, attraverso le parole delle loro canzoni, messaggi di pace e di contaminazioni culturali. La band vanta una intensa attività concertistica che li ha visti protagonisti nei principali festival italiani e in tour internazionali in Libano e in Grecia. Hanno all'attivo quattro CD e l'ultimo, "Life", uscito nel 2018 per CNI e Materiali Sonori, è un "concept album", una storia di distruzione e rinascita, la storia di chi perde tutto ma riesce a ricominciare. La produzione artistica è stata interamente curata dai Kabìla e fonde rock, elettronica, world music, prog rock e pop, con testi in arabo, inglese e italiano. La formazione: Emad Shuman (voce); Mirko Speranzi (voce, piano, sintetizzatori, tastiere, cori); Cristiano Rossi (chitarra acustica, baglamas, saz, oud); Gabriele Polverini (chitarra elettrica, mandolino, cori); Marco Chianucci (basso); Shady Hasbun (percussioni); Adriano Checcacci (batteria, percussioni, programmazione).