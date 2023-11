Io credo...nell’amore al teatro Spina

Arezzo, 21 novembre 2023 – Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 25 novembre ore 9.30 al Teatro Spina, il Progetto Viva - Vita Indipendente Valdichiana, Unitre Castiglion Fiorentino, Associazione Prontodonna e la sezione Valdichiana Fidapa BPW Italy presentano "IO CREDO NELL'AMORE"

“Io Credo nell’Amore” è un progetto teatrale, che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino, il cui obiettivo è quello di mettere in luce i rapporti umani sotto il profilo sentimentale e si sofferma principalmente sulla sopraffazione del sesso maschile su quello femminile e sulle relazioni squilibrate. “Il tema della violenza di genere” – fanno sapere gli organizzatori – “ci riguarda tutti e va combattuto con tanti strumenti, ma, sicuramente con la diffusione di una maggiore coscienza e consapevolezza. Speriamo che questo nostro lavoro possa gettare un seme che germogli interesse e consapevolezza. L'esperienza che il gruppo ha vissuto ci ha connesso in un'unica emozione e come è accaduto a noi, vorremmo che possa far aprire una serie di domande, di interrogativi, a cui, insieme, poter dare delle risposte. L'idea è quella di coinvolgere e sensibilizzare sul tema numerose realtà del territorio”. La giornata si articolerà fra lo spettacolo teatrale che vede coinvolti direttamente i ragazzi del Progetto Viva e DopodiNoi e una tavola rotonda sul tema e dibattito ed interventi del pubblico e di tutti i partecipanti.

“Le tragedie che si sono consumate in queste ultime ore obbligano le Istituzioni a fermarsi e riflettere per individuare strade percorribili di sensibilizzazione sia per i giovani che per le famiglie ma anche per la scuola affinchè si sviluppino progetti di educazione all’affettività e al rispetto per gli altri” conclude l’assessore alle Politiche Sociali e Istruzione, Stefania Franceschini.

Ingresso Libero.