Investita dal tir alla fermata del bus

La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale sulla morte di una donna di 63 anni, Susanna Celentano, investita da un tir in retromarcia a Campi Bisenzio (Firenze) il 29 novembre. Indagato il camionista, 39 anni, di Messina. L’uomo è stato sottoposto ad alcol test e all’esame tossicologico ed è risultato negativo. La vittima era una dipendente di Leonardo Spa. Secondo una prima ricostruzione, stava aspettando l’autobus davanti alla fermata dello stabilimento di Galileo Avionica quando è stata iùnvestita dall’autoarticolato. A causa dell’impatto è morta sul colpo per un trauma toracico. Disposta l’autopsia.

Per oggi Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato un’ora di sciopero con presidio dalle 11.30 alle 12.30 proprio alla fermata dell’autobus di via Einstein. La lavoratrice, spiegano le sigle, è "morta in itinere, appena uscita dal lavoro" ed è "un fatto gravissimo e inaccettabile", perché da anni le Rsu di Leonardo e le organizzazioni sindacali "denunciano la pericolosità di quella fermata e dei rischi legati alla mobilità antistante lo stabilimento: strade piene di buche, prive di marciapiedi, attraversate continuamente da grandi tir e poco percorribili sia in bicicletta che a piedi". Il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, ha proclamato il lutto cittadino.