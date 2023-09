Incontro con i Dottori Franco Cosmi e Rosario Brischetto, autori del libro “La cura migliore”

Arezzo, 18 settembre 2023 – Dopo l’ondata di stima e di affetto manifestata dall’opinione pubblica durante l’emergenza-covid, la relazione tra medico e paziente è entrata in una fase di profonda crisi che tuttora dura; la fiducia dei cittadini nei confronti dei professionisti della salute, che durante la pandemia avevano dimostrato di conoscere e praticare i valori umani e non solo scientifici della professione, sembra diminuita.

Ma la strada per ottenere la “cura migliore”, che è l’obiettivo condiviso da medici e pazienti, è tracciata, è chiara e praticabile e si basa proprio sull’alleanza terapeutica, sul rispetto e la comprensione reciproca.

Ad indicarla sono Franco Cosmi e Rosario Brischetto, rispettivamente cardiologo e internista, medici con oltre quarant’anni di esperienza, prolifici autori di libri sul tema della salute, nella loro ultima opera, intitolata appunto “La cura migliore”, che sarà presentata sabato 23 settembre alle 10.00, a Cortona (AR), all’Auditorium Sant’Agostino, nell’ambito degli incontri su “Scienza, salute, economia e territorio” proposti da Tema Vita, la mutua di Banca Tema.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Cortona e aperto a tutti, sarà impreziosito da una presenza d’eccezione, quella del Prof. Silvio Garattini, farmacologo di fama internazionale, fondatore dell’Istituto “Mario Negri” e, con i suoi 94 anni, modello di straordinario equilibrio nella gestione della propria salute.

Sarà dunque estremamente interessante quanto il Prof. Garattini, indicato da Cosmi e Brischetto, in un precedente volume, come caposaldo della scienza medica, posto all’estremo attuale della parabola avviata da Ippocrate nel V secolo a.C., dirà in tema di malattia, di metodo scientifico, indispensabile per individuare trattamenti di comprovata efficacia (tema a lui particolarmente caro), ma anche dei diritti e dei doveri che ognuno di noi ha verso la propria salute, che è un bene privato ma con importanti risvolti pubblici.

Il filo conduttore del libro è infatti il perseguimento dell’obiettivo di riuscire ad assicurare le migliori cure al paziente, oggi sempre più consapevole dei propri diritti, senza né sprechi né limitazioni, raggiungibile solo con il metodo scientifico.