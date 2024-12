Arezzo, 6 dicembre 2024 – Incontri, concerti, laboratori, giochi e spiritualità nel Natale della Casa di Riposo “Fossombroni”. Lo storico istituto cittadino, noto come Casa Pia, è pronto ad animarsi con un periodo particolarmente ricco di appuntamenti finalizzati a far vivere agli ospiti le tradizioni e le atmosfere delle festività, proponendo occasioni di spensieratezza, condivisione e socializzazione. Il programma fa affidamento anche sul coinvolgimento e la partecipazione di numerose realtà locali che contribuiranno attivamente alle diverse iniziative e che testimonieranno, nuovamente, affetto e attenzione verso la casa di riposo.

Tra i primi momenti nel calendario rientra il progetto “Natale in bellezza” a cura di CNA Benessere Arezzo con il patrocinio dal Comune di Arezzo che, dalle 9.30 di lunedì 9 dicembre, prevederà trattamenti di bellezza e acconciature gratuite per gli ospiti della Casa Pia. Particolari attese sono rivolte alla visita del vescovo Andrea Migliavacca che, alle 16.00 di venerdì 13 dicembre, celebrerà la Santa Messa insieme a don Silvano Paggini (assistente spirituale dell’istituto), poi alcuni residenti saranno accompagnati a un pranzo a Ruscello che verrà offerto giovedì 19 dicembre dalle Acli e dalla Federazione Anziani e Pensionati delle Acli. Mercoledì 11 dicembre è previsto un incontro del laboratorio d’uncinetto per mantenere attive le capacità manuali, stimolare la creatività, acquisire nuove abilità e incentivare l’aggregazione, con finalità che sono perseguite anche con le attività per preparare addobbi e allestimenti per abbellire l’istituto. Giorno dopo giorno, inoltre, si susseguiranno concerti con cori locali, giochi della tradizione, pomeriggi per la consegna dei regali e rinfreschi con specialità del Natale, oltre alle letture della University of Oklahoma, alla consueta visita del quartiere di Porta del Foro e a un nuovo progetto sui racconti della Giostra del Saracino proposto dal comitato giovanile del quartiere di Porta Crucifera. Il calendario del Natale verrà aggiornato e condiviso sulla pagina facebook della casa di riposo.