In mostra i loghi realizzati dagli studenti per il Festival dello Spirito

Arezzo, 8 giugno 2024 – Nuova tappa del Festival dello Spirito. La rassegna, promossa dal Serra Club Arezzo in sinergia con Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e associazione culturale Almasen, aveva trovato il proprio cuore nel mese di marzo con un ciclo di eventi dedicati all’annuncio della Parola nelle sue molteplici forme, ma proseguirà ora con altre iniziative che accompagneranno verso la seconda edizione del 2025. La prima di queste è la mostra di tutti gli elaborati presentati per il concorso per il logo del Festival dello Spirito che è stata allestita nel Salone di San Donato con accesso dal sagrato della cattedrale e che resterà visitabile gratuitamente fino a domenica 16 giugno con orario dalle 10.00 alle 18.00.

Ventisei studenti dell’indirizzo di grafica del Liceo Artistico “Piero della Francesca” avevano partecipato a una gara creativa volta all’ideazione e alla creazione dell’immagine coordinata della manifestazione tra stili, colori e forme capaci di esprimerne l’identità. Questo concorso è terminato con la presentazione di dieci progetti tra cui è stato scelto il vincitore, ma la volontà del Serra Club Arezzo è stata di valorizzare il contributo di studentesse e studenti coinvolti come forma di ringraziamento e di condivisione del loro lavoro. La scelta è stata così di allestire una mostra che riunisce più pannelli illustrativi con tutte le opere in gara con le spiegazioni dei rispettivi concept, design e declinazioni, offrendo un’occasione per mettere in luce la creatività delle giovani generazioni posta al servizio del Festival dello Spirito.