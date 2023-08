"In cinque sullo scooter, tutti senza casco" Denuncia a Napoli

La foto, segnalata sui social al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Borrelli, che l’ha rilanciata, ritrae un adulto e quattro minori, tutti senza casco, in sella a uno scooter nel Napoletano. Non si tratta di un episodio isolato. Lo stesso Borrelli non più tardi di un anno fa aveva segnalato un caso analogo, con cinque persone su uno scooter, questa volta a Napoli città. In quel caso tuttavia tre dei cinque passeggeri indossavano il casco. "La foto – spiega Borrelli – ci è stata girata da un automobilista che in via Montagna Spaccata, zona Quarto, è stato testimone di una scena drammaticamente fantozziana. Un adulto e quattro minori, tutti senza casco, in sella allo scooter, con l’aggiunta di un grosso zaino e una busta della spesa voluminosa. Un totale di cinque viaggiatori più bagagli – rileva Borrelli – è pura fantascienza. Peccato che da ridere non ci sia proprio nulla. Ci sono quattro minori affidati in pessime mani, in pericolo di vita. Ma dove è il buon senso degli adulti, il naturale istinto di protezione verso i più fragili?".