Imparare la calligrafia cinese. Workshop divulgativo a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 19 luglio 2024 – Come si scrivono i caratteri cinesi e quali sono le origini della scrittura e della calligrafia?

L’affascinante mondo della scrittura cinese sarà il tema del “Workshop di calligrafia cinese”, evento gratuito e aperto a tutti che si terrà il 6 agosto a San Giovani Valdarno (Arezzo).

Le iscrizioni, che sono aperte fino al 4 agosto, si possono effettuare online: https://docs.google.com/forms/d/1o0pL-Q9GxYhFhcB4nhg1pClNZllcSUUeg6E9v5Tsyy0/edit#settings

L’appuntamento è in programma alle ore 11 al Centro di GeoTecnologie, in via Vetri Vecchi 34.

Durante il workshop teorico-pratico saranno approfonditi gli aspetti storici ed artistici legati alla nascita della scrittura e della calligrafia in Cina. Inoltre, si imparerà ad usare inchiostro, pennello e carta per realizzare semplici caratteri cinesi. Questo evento, di carattere divulgativo, è aperto anche a chi non conosce la lingua cinese.

L’evento è organizzato e tenuto da Ornella De Nigris, docente di Lingua e traduzione cinese dell’Università di Siena nella sede di Arezzo, e da Qin Ying e Xu Zheng dell’Università di Wenzhou, Ateneo cinese che da anni intrattiene rapporti con l’Università di Siena, nell’ambito del progetto “Aula Confucio”.

Per informazioni è possibile prendere contatto con gli organizzatori dell’evento: [email protected]

L’Aula Confucio istituita lo scorso febbraio all’interno del campus universitario del Pionta ad Arezzo ha fra i suoi scopi il supporto alla didattica dei corsi di laurea di lingua e traduzione cinese che si tengono ad Arezzo, e si propone di diventare un punto di incontro, dove gli studenti universitari, ma anche gli studenti delle scuole, i cittadini, così come gli imprenditori e gli appassionati possano entrare in contatto con la lingua e la cultura cinese.

Informazioni sono pubblicate sul sito i Ateneo: www.unisi.it/unisilife/eventi/san-giovanni-valdarno-workshop-di-calligrafia-cinese.