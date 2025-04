Il Trio Calliope in concerto a Pieve Classica

Arezzo, 2 aprile 2025 – Torna Pieve Classica con il suo sesto appuntamento.

Dopo il grande successo della serata con Nino Buonocore dello scorso 21 Marzo, torna PIEVE CLASSICA con il suo sesto appuntamento del 2025, undicesima stagione.

Sarà il turno del TRIO CALLIOPE, tre giovanissime ragazze provenienti dal conservatorio F. Morlacchi di Perugia: la pianista Diletta Bellucci, la flautista Valentina Antonelli e la clarinettista Letizia Rossi. Tre giovanissime per l'appunto, ma già ottime artiste con un futuro nel mondo della musica.

Nelle loro note di presentazione si definiscono simpaticamente "tre teste, tre strumenti, tre(o mille?) idee diverse. Risultato? Un trio imperfetto in continua evoluzione".

Un concerto che per gli organizzatori della stagione contiene le caratteristiche fondanti dell'idea "Pieve Classica": giovani artisti/e con grande talento, appassionati di musica, che cercano con tutte le loro qualità di emergere artisticamente con l'obiettivo di farne una professione.

Il mondo artistico in generale, della musica in particolare, è molto complesso e per emergere ci vogliono qualità e forza d'animo non comuni. Ebbene, queste ragazze - come tanti altri che sono passati da Pieve Classica negli anni - hanno sicuramente tutte queste caratteristiche.

Ascoltare questi giovani oltretutto "fa bene al cuore", perché chi fa musica trasmette speranza e positività per il futuro.

Ed allora tutto il pubblico è invitato a Pieve Classica venerdì 4 Aprile alle ore 21.15, al Teatro Comunale Papini di Pieve Santo Stefano per ascoltare il "Trio Calliope" in concerto!