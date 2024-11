Arezzo, 7 novembre 2024 – “Il Teatro dei Ragazzi ritorna nel territorio di Subbiano e Capolona con Voglio la Luna in una programmazione di Nata Teatro sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Subbiano e di Capolona. “ annuncia Cinzia Corazzesi consigliere di Nata Teatro “ La rassegna di teatro per famiglie e bambine si alternerà tra il Cinema Nuovo di Capolona, che ha ospitato la prima rappresentazione, e il Centro Eventi e Convegni della ProLoco di Subbiano. “

Dopo il successo di Biancaneve di Tieffeu di domenica scorsa, la rassegna si sposta per due domeniche a Subbiano come ci racconta Cinzia Corazzesi ” Domenica 10 di novembre al Centro Eventi di Subbiano avremo “Il mostro della spazzatura” della Compagnia guatemalteco-italiana Chumbala Cachumbala, ospitiamo infatti una compagnia internazionale che nasce in Guatemala, lavora in Guatemala, ma grazie alla presenza di un attore italiano che ne fa parte, oggi esportano i loro spettacoli e le loro produzioni anche in Italia” Cinzia Corazzesi, autrice, regista e attrice di Nata che da anni porta avanti progetti e laboratori per ragazzi presenta anche lo spettacolo di Domenica 24 novembre sempre a Subbiano “Arriva nella nostra rassegna un grande burattinaio toscano , Italo Pecoretti , un grande maestro, una grande figura del teatro di figura contemporaneo italiano, che con la Compagnia le Dodici Lune presenterà lo spettacolo “Le Penne dell’Orco” .

La rassegna, che lo scorso anno ha avuto tanto successo di pubblico, aprirà il sipario alle ore 17,30 “Crediamo che avvicinare i bambini al teatro sia un modo per arricchire il loro bagaglio personale “ afferma Ilaria Mattesini Sindaco di Subbiano” Il teatro vissuto da spettatori, può poi portare i bambini alla recitazione che , in modo divertente, può aiutare a sviluppare la creatività, la concentrazione,a riconoscere e controllare le proprie emozioni, a sviluppare l’autostima, quanto mai necessaria nella fase adolescenziale “

L’Assessore alla cultura Paolo Domini, oltre a ricordare come questa collaborazione con il Teatro dei bambini ha visto la partecipazione di tantissimo pubblico durante EstateInsieme, ribadisce “Siamo certi della qualità dei progetti artistici proposti e crediamo fermamente che l'esperienza consolidata di Nata Teatro nelle rappresentazioni specificatamente rivolte ai bambini e alle loro famiglie sarà accolta come sempre da un pubblico numeroso e molto coinvolto. Cogliamo l'occasione per ringraziare la Pro Loco di Subbiano per ospitare anche quest'anno due appuntamenti molto importanti per la nostra comunità, per i bambini e le loro famiglie.”

“Voglio la Luna” dopo Subbiano ritorna a Capolona al Cinema Nuovo domenica 1° dicembre per concludere la rassegna “In quella domenica cominceremo a sentire l'aria natalizia con una nostra coproduzione” dichiara Cinzia Corazzesi di Nata Teatro” presenteremo “ Il Grinch”, storia del verde mostro e di come rovinò il Natale, tratto dal celebre romanzo del Dr. Seuss, con la compagnia Nata che si fonde per questa occasione con la compagnia Cosa sono le Nuvole di Bologna, uno spettacolo molto divertente con la grande musica orchestrale dal vivo”.conclude infine Cinzia Corazzesi a nome di tutta la compagnia Nata Teatro”. Vogliamo ringraziare tutto il pubblico del Casentino tutto, ma anche di Arezzo, le due Amministrazioni comunali di Capolona e di Subbiano che continuano a lavorare insieme a questo bel progetto, la proloco di Subbiano e Il Circolo Acli di Capolona che sono con noi e che ci accompagnano, portandoci verso di voi.”