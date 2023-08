Il senso del gusto? Fido ne ha poco

Forse vi stupirà, ma, tra i sensi che abbiamo in comune con i cani l’unico più in difetto rispetto a noi è il gusto.

Basti pensare che, mentre noi siamo dotati di novemila papille gustative, il cane ne ha solo millesettecento!

Gli esseri umani mangiano in natura un vasto ventaglio di sostanze, molto di più di quello che fa un cane.

Al cane interessa capire se un cibo è buono, ma parte avvantaggiato: l’olfatto, molto più sviluppato ed efficace del nostro, gli dà questa informazione prima di ingerire. Ecco perché un delizioso pranzetto lo trangugia senza nemmeno assaporare!

Non dobbiamo immedesimarci negli animali, pensando che più sono come noi e più sono intelligenti, a loro basta così per raggiungere lo scopo.

Se somministrate un cibo che non gli piace, il cane tenderà a masticarlo di più e lo farà solo per farci un piacere. La natura è perfetta così com’è, non dimenticatelo. Il gusto dolce dei biscotti o del gelato, ad esempio, i cani lo confondono con quello della carne, perché le loro papille gustative mischiano il sapore degli zuccheri con quello delle proteine, perché in natura non esiste lo zucchero raffinato!

I cuccioli, spesso immaturi, non sanno annusare il cibo, infatti, se diverso, lo rifiutano.

Elettra Squilloni

Veterinario