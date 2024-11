Arezzo, 19 novembre 2024 – Il 24 Novembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca comunale di Bibbiena, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Simona Cipriani presenta Il romanzo “La Donna senza età. Auto-Aiuto x le Donne”.

Il romanzo della bibbienese Simona Cipriani è stato selezionato fra le iniziative che hanno partecipato al bando “La Call” per entrare nel cartellone OFF della settima edizione del Festival “L'Eredità delle Donne”.

Il Festival, che si terrà a Firenze dal 22 al 24 Novembre, è un progetto di Elastica con Fondazione CR Firenze e Gucci come partner fondatori e con la co-promozione del Comune di Firenze e patrocinio della Regione Toscana. Il progetto in collaborazione con Elle, è reso possibile grazie a Intesa Sanpaolo. Rai Radio 2 è media partner ufficiale.

Si tratta del diario segreto di Gloria, al quale si affida scrivendo la storia della sua vita. Una storia fatta di emozioni, passioni. L'intreccio e le dinamiche psicologiche non sono facili da comprendere, ma sono ben descritte da Gloria.

Gloria è l’Eroina di oggi, che incarna la Voce di tutte le Donne violentate.

L'autrice si è posta tante domande su come fosse possibile nella nostra civiltà odierna riscontrare moltissime ingiustizie nei confronti delle donne.

Ai TG sentire fatti di cronaca nera con femminicidi quasi giornalieri. Alle sue domande ha iniziato a dare possibili risposte cercando di vedere più profondamente l'aspetto sociale, psicologico ed umano.

Scrivere il romanzo è stato, prima di tutto, una “terapia” per sé stessa. In secondo luogo, poi, per poter essere di aiuto ad altre donne: molte lettrici le scrivono, ringraziandola di avere fatto loro capire la dinamica subdola della così detta “violenza psicologica”.

Il romanzo è stato premiato al Premio Letterario Internazionale “Speciale Donna 2020” dall'Associazione M.A.R.E.L. di Roma.

Francesca Nassini, Assessora alla Cultura del Comune di Bibbiena commenta: “Siamo molto contenti di aver dato patrocinio come amministrazione a questa iniziativa che rientra nelle celebrazioni della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La nostra Biblioteca si sta sempre più affermando come luogo dell’incontro, dello scambio e della crescita umana e cultura e questo evento intende fare proprio questo, portare elementi di riflessione comuni in merito a un problema sociale e cultura che dobbiamo affrontare come comunità, senza divisione e senza pregiudizi, ma con la chiara volontà di eradicarlo completamente dal nostro presente”.

Il romanzo di Simona Cipriani è autoprodotto, per chi volesse ulteriori informazioni: [email protected].