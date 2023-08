IL NODO PROFESSIONISMO

"La riforma ha riequilibrato alcune storture. In Italia, a oggi, solo 4 federazioni riconoscono il professionismo (calcio, basket, golf e ciclismo) e solo due, golf e calcio, nel femminile. Ne consegue che giocatori e giocatrici d’élite di altri sport non sono inquadrati come professionisti. Si pensi ad esempio alla Pellegrini nel nuoto o a Zaytsev nella pallavolo. Per loro non esiste un contratto di lavoro sportivo"