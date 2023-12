Arezzo, 12 dicembre 2023 – Il Natale a Bibbiena entra nel vivo e questo fine settimana si terranno tanti eventi tra cultura, animazione e intrattenimento.

Mercoledì 13 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Dovizi si terrà uno spettacolo evento con Ottavia Piccolo e i solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo dal titolo “Matteotti, anatomia di un fascismo”

Venerdì 15 dicembre presso il Teatro Ciaf di Soci si terrà il secondo e ultimo appuntamento con La Scuola per Genitori promossa dal Comune di Bibbiena, e organizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Arezzo, Archimenia e Ciaf di Soci.

In questo incontro i genitori torneranno sui banchi di scuola con Osvaldo, psicologo e psicoterapeuta. Ha fatto della formazione dei genitori e della coppia la sua mission professionale, promuovendo come formatore e consulente numerose esperienze di scuole per genitori in Lombardia ed in Emilia Ha collaborato a numerose riviste, gruppi, istituzioni. Con la sua riflessione intende promuovere un ruolo genitoriale autorevole, ispirato alla fermezza e all'equilibrio emotivo.

Poli sarà al Teatro Ciaf di Soci alle ore 21.00 il giorno 15 dicembre 2023 con una conferenza intitolata “Per essere buoni genitori. Gli errori educativi. Il carattere dei figli. Il senso di colpa”.

Sabato 16 dicembre presso la Biblioteca di Bibbiena alle ore 18,15 si terrà la presentazione dell’ultimo libro del fumettista Giuseppe Scapigliati in collaborazione con Milleforme.

Il 16 dicembre nel centro storico Dolcezze dell’Avis con golosità natalizie e i Mercatini di Natale con castagne e vin brulè a cura di Noi che…Bibbiena.

Sempre il 16 dicembre presso la Biblioteca di Bibbiena i bambini potranno divertirsi con Lettura che passione! A cura degli attori di Nata Teatro.

A Bibbiena Stazione, grazie alla Pro loco, continua fino al 17 Dicembre “Aspettando Natale.. in un mondo di fiaba per la felicità dei più piccini”.

Alle ore 16.00 a Soci presso l’Auditorium Berretta Rossa si terrà il concerto di Natale dal titolo “Filarmoniche in concerto”, con la partecipazione delle filarmoniche di Soci, Corpo musicale Giacomo Puccini, Filarmonica Ermanno Brazzini.

La sera del 17 dicembre presso il Teatro Dovizi con Insieme Vocale Accordion si terrà il concerto di Musica corale.

Daniele Bronchi, Assessore alle Associazioni e Francesca Nassini Assessora alla cultura commentano: “Associazionismo e cultura insieme per offrire al territorio delle proposte di altissimo valore e in alcuni casi uniche per vivere insieme queste festività. La forza del nostro territorio sta anche in questo felice connubio che cerchiamo, come amministratori, di alimentare e sostenere non solo con il lavoro dei nostri uffici nei periodi indicati, ma anche con liberalità annuali”.