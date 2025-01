Arezzo, 31 gennaio 2025 – Domenica 2 febbraio 2025, alla libreria Edison di Arezzo, in Piazza Risorgimento, alle ore 17,30 si terrà la presentazione del libro “Il mosaico che parla. Storie di volti e di scoperte” edito dalla Casa Editrice Elledici. Il volume è già in distribuzione nelle librerie di tutta Italia e online. L’autrice narrerà la sua storia e quella di coloro che, attraverso le loro testimonianze, hanno incrociato la sua vita e la sua opera. Il Mosaico di Andreina, il più grande d’Europa, nato prima come esperienza artistica, è diventato poi un impegno sociale e un metodo educativo replicabile, in cui l’arte incontra l’uomo ed è strumento di crescita e connessione. ll libro è introdotto dal cardinale Gualtiero Bassetti, unita a tanti altri interventi di coloro che, per un motivo o per un altro, hanno gravitato o gravitano tuttora nell’universo realizzativo del Mosaico di Andreina. Un’opera che approfondisce il fil rouge tra arte, solidarietà, multiculturalismo e socialità, un raro esempio di come le barriere che l’uomo pone artificiosamente, possano essere abbattute con facilità. Come testimone e moderatore interverrà il giornalista Marco Grosso.